В "ЕР" оценили предложения президента о государственной поддержке семьи

Предложенные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию меры поддержки будут способствовать росту благосостояния семей. Такую оценку инициативам президента дали в "Единой России".

Координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что президент уделил особое внимание вопросам демографической политики и поддержки семей.

К примеру, с 2020 года предложено расширить круг получателей выплат на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет, включив в него семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас такие выплаты получают семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов на человека. Такое изменение позволит снизить бедность, отметила депутат.

Меры демографической поддержки, по мнению Окуневой, будут способствовать решению жилищного вопроса – самого актуального для многих семей. Предложено ввести новую дополнительную меру поддержки для семей с тремя и более детьми – возможность получить льготу из федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, указала координатор партпроекта.

Она прокомментировал и предлагаемое снятие ограничений по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Это позволит сделать льготную ипотеку действенным механизмом демографической поддержки.

Снижение налоговой нагрузки на семьи по принципу "больше детей – меньше налогов" будет способствовать повышению уровня жизни семьей и росту рождаемости в стране.

Проект "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей, на создание условий для благополучного детства. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественный совет возглавляет депутат Ольга Баталина.





Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению внутренних социальных проблем страны: глава государства много говорил о повышении пенсий, поддержке семей с детьми, выправлении демографической ситуации, о проблемах здравоохранения.