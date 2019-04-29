В России разбушевался смертельный снегопад
В конце апреля на дорогах Свердловской области образовалась сильная гололедица. За прошедшие сутки в регионе произошло 62 ДТП. В авариях пострадали 14 человек.
Одна женщина погибла в результате ДТП на ЕКАД. Она находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля Cherry, когда в него врезался МАЗ. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Синоптики рассказали, что снегопады закончатся в понедельник. А во второй половине недели воздух прогреется до +14 градусов, передает "ТВ Центр".
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