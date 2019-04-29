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Общество

В России разбушевался смертельный снегопад

Фото: pixabay.com
В Свердловскую область пришел мощнейший снегопад. От стихии пострадали несколько десятков местных жителей, один человек погиб.
прочитано 560 раз

В конце апреля на дорогах Свердловской области образовалась сильная гололедица. За прошедшие сутки в регионе произошло 62 ДТП. В авариях пострадали 14 человек. 

Одна женщина погибла в результате ДТП на ЕКАД. Она находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля Cherry, когда в него врезался МАЗ. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Синоптики рассказали, что снегопады закончатся в понедельник. А во второй половине недели воздух прогреется до +14 градусов, передает "ТВ Центр".

Автор: Полина Крылова29 апреля 2019, 13:12

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