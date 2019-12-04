Посетил более 150 стран: в Петербург прибыл известный индийский путешественник

В Санкт-Петербург прибыл индийский путешественник Сомен Дебнатх, посетивший более 150 стран. Мужчина рассказал, что главная цель его поездки по всему миру – распространение информации об опасности ВИЧ-инфекции и СПИДа.

"В 14 лет я наткнулся в газете на статью, в которой описывалась история человека, умирающего от СПИДа. Тогда я узнал, насколько опасна эта болезнь. Я пошел к учителям в школе и попросил рассказать об этом недуге подробнее. Но никто не смог мне ничего толком объяснить. К сожалению, не везде люди знают об этой болезни или уделяют проблеме мало внимания", – приводит его слова газета "Петербургский дневник".

