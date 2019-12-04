Читатели "Дни.ру" оказались ярыми любителями McDonald’s

Исследовательский холдинг Ромир обнародовал любопытные данные. Выяснилось, что завсегдатаи ресторанов быстрого питания McDonald’s являются частыми посетителями сайта "Дни.ру".
Кроме того, заметный интерес пользователи этой категории проявляют к сайтам, связанным со здоровьем. Эти же люди являются активными пользователями мобильных версий поисковых сайтов Яндекса и Google и социальной сети ВКонтакте (мобильная версия в браузере). Стоит отметить, что Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Нимфомания
О доброте и милосердии к старикам
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Какой подарок хотите на новый год?
В самом деле - ответьте.