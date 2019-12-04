Читатели "Дни.ру" оказались ярыми любителями McDonald’s

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Среда 4 декабря
Лента новостей
14:40
"Сорвать переговоры": Порошенко устроил наглую провокацию против Зеленского
14:37
Под Москвой детский тренер ударил жену ножом
14:30
Пельш сделал важное заявление после известия об экстренной госпитализации
13:34
Сексуальная Туктамышева рассказала о своих идеалах
13:26
Обнаружена самая тяжелая черная дыра (видео)
13:13
Что стало с Юрием Антоновым после страшной травмы
13:06
Путин поставил Зеленскому "сумасшедшие" условия по Донбассу
12:41
"Тихий ужас!": народ не узнал обезображенного пластикой Шаляпина
12:38
"Зазнался мальчик уже": Роналду разнесли за показушную выходку
12:30
Соловьев унизил Зеленского перед важной встречей
12:16
Появились сенсационные подробности о связи Зеленского с женой Порошенко
11:55
Беременна? Лобода заткнула сболтнувшую лишнее дочь
11:35
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали школу
11:15
Меланья Трамп перестала спать с мужем
11:07
Джигарханян встретит Новый год с бывшей женой
11:00
Лукашенко уходит? Объявлена дата досрочных президентских выборов
10:36
Находчивый Путин ловко вышел из казусной ситуации (видео)
10:04
"Это правда": Варум раскрыла важную подробность свадьбы с Агутиным
10:03
Одинокая Джоли закрутила роман с женщиной
09:23
Раскрыты реальные доходы оскандалившейся Ротару
09:21
Под Иркутском обрушился мост
09:04
Ирина Слуцкая тайно родила третьего ребенка
08:47
Как питаться правильно за копейки
08:42
Вылетевший из Москвы лайнер совершил экстренную посадку
08:30
Ухажера Заворотнюк застукали с эффектной певицей
08:15
Богомолов снял округлившийся живот Собчак
08:10
Курс рубля показал внезапный рост
06:18
"Расставили ноги и сердца": Джигурда о гей-оргиях
04:32
Теперь официально: старшая дочь Джоли и Питта стала мальчиком
02:09
Ученым удалось победить опухоль поджелудочной железы
00:26
Порошенко взял за горло нерешительного Зеленского
00:26
Вот и сказочке конец: звезду "Дома-2" бросил богатый любовник
21:50
Рухнула стена: под Белгородом в жилом доме произошел взрыв газа
21:42
Колхоз с претензией: Лукашенко превратил Белоруссию в бесполезный придаток
21:23
Храм Христа Спасителя в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
21:21
"Жаждет признания толпы": избалованную Собчак крепко приложили
21:18
"Муж – не стенка!": Кравец познакомила дочь со своим юным кавалером
21:08
"Пытал Анисину паяльником на глазах у детей": Джигурда о реальной жизни его семьи
20:49
Популярная певица выходит замуж за бизнесмена через полгода после знакомства
20:32
"Это пушка": народ ахнул от абсолютно голой Дакоты
20:30
Раскрыта опасность селедки под шубой
20:14
Пугачева и Галкин пренебрегли торжеством дочери Киркорова
19:52
"Кайфуем!": горячий мужчина заставил Королеву энергично двигаться
19:42
В США арестовали гражданина России
19:25
Ребенок замерз и умер в сугробе под Нижним Новгородом
19:20
"Могу придушить": Джигурда встал горой за оплеванную Волочкову
19:19
Путин рассказал об угрозе НАТО для России
19:08
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
18:51
Петербуржец устроил застолье возле трупа сожительницы
18:38
"Идиоты": Собчак оказалась в тупике из-за открывшихся интимных подробностей
18:12
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
18:00
Петр Налич даст Большой Весенний Концерт в Москве
17:58
Как правильно выбрать тур на новогодние праздники
17:51
"Целовались": вымотанные Кудрявцева и Лазарев поздно ночью покинули чужую квартиру
17:32
"Это больно!": слабонервная Бородина вынуждена ходить к психологу
17:29
ГК "КОРТРОС" доказала свое превосходство
17:14
Переписка с проститутками вышла Зеленскому боком
17:05
Молодая жена сладострастно облизала голого Цекало
17:03
Кричал и пыхтел: Галустяна зажало между ног у красотки
16:45
Двое студентов ограбили доставщика еды в Петербурге
16:24
Ищущему дружбы с Путиным Трампу ударили в спину
16:16
Располневшей звезде "Дома-2" откачали жир
16:16
Обнародованы баснословные траты молодой любовницы Петросяна
16:15
Под Москвой мужчина набросился с ножом на полицейского
16:04
Парламенты России и Венгрии защитят права нацменьшинств на Украине
15:50
В Башкирии автомобиль сбил лошадь
15:44
Навка в неподобающем наряде пришла на праздник к дочке Киркорова
15:40
"Естественно и красиво": Пегова без макияжа сразила россиян
15:31
Экс-муж забирает сына у Водонаевой
15:19
"Кобель": эффектная актриса поставила на место Владимира Машкова
15:13
Брежнева получила от Меладзе чемодан после слухов о разводе
15:05
Зеленского лишили последней надежды перед встречей с Путиным
14:58
Кемерово окутал густой смог (видео)
14:55
В каком возрасте чаще всего возникает рак
14:50
Похудевшая на фоне развода Лолита проговорилась о новом романе
14:43
Под Москвой мужчина поливал машины соседей кислотой
14:34
"Я так долго этого ждала!": Таисия Повалий сообщила о рождении ребенка
14:30
"У этого парня проблема": будущий соперник жестко высказался о бойце Нурмагомедове
14:20
Как снизить плату за ЖКХ
14:16
Трамп щелкнул по носу говорливого Макрона
14:13
"Лида стесняется заниматься сексом при дочке": интимные откровения Алибасова
14:04
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать
14:01
"Унижаете, а мне все равно": Лещенко высказался после позорного момента с Бузовой
14:00
На Урале невменяемый извращенец вымогал у ребенка 400 тысяч
13:48
Володин оценил отреставрированные Троекуровские палаты
13:45
"Не там зарплату получаете": звезда Playboy перешла границы дозволенного
13:44
"Умрете до Нового года": облысевшей жене Солнцева сообщили о страшном диагнозе
13:39
Рецепт на Новый год: салат "Не Ш.У.Б.А."
13:35
Решетова оправдала Тимати после слухов об изменах
13:32
Игорь Крутой намекнул на роман Ани Лорак с популярным артистом
13:30
Стало известно об опасности зарядных устройств
13:20
Расследование дела об убийстве сестрами Хачатурян отца завершено
13:18
Нервный Порошенко закатил истерику из-за российского газа
12:53
Мост рухнул прямо перед лобовым стеклом машины (видео)
12:40
"Прогнулся": появились шокирующие фото Крымского моста перед запуском поездов
12:32
"Уже среди нас": заявлено о возвращении Юлии Началовой
12:24
Как получать дорогие подарки от мужчин
12:22
Названы лучшие сервисы такси
12:21
Голливудская знаменитость показала крошку-сына
12:06
Новый союз: объявлено об итогах переговоров Путина и Лукашенко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как завоевать мужчину-Рыбы
Рецепт на Новый год: салат "Не Ш.У.Б.А."
Курс рубля на сегодня
"Мужа выгнала, сын сам ушел": Буланова не может опомниться от событий последних дней
Егор Крид получил жуткую травму
Пугачева отправляет детей в первый класс за 340 тысяч в месяц
Общество

Читатели "Дни.ру" оказались ярыми любителями McDonald’s

прочитано 48 раз

Исследовательский холдинг Ромир обнародовал любопытные данные. Выяснилось, что завсегдатаи ресторанов быстрого питания McDonald’s являются частыми посетителями сайта "Дни.ру".

Кроме того, заметный интерес пользователи этой категории проявляют к сайтам, связанным со здоровьем. Эти же люди являются активными пользователями мобильных версий поисковых сайтов Яндекса и Google и социальной сети ВКонтакте (мобильная версия в браузере). Стоит отметить, что Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. 

4 декабря 2019, 14:54

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Колхоз с претензией: Лукашенко превратил Белоруссию в бесполезный придаток
Путин рассказал об угрозе НАТО для России
Переписка с проститутками вышла Зеленскому боком
Парламенты России и Венгрии защитят права нацменьшинств на Украине

Шоу-бизнес

Модель Виктория Лопырева вышла замуж
Пельш сделал важное заявление после известия об экстренной госпитализации
"Предупреждала, что они будут гадить": Дмитрий Шепелев о конфликте Жанны Фриске с отцом
Меладзе дал свободу Брежневой

Проишествия

Мост рухнул прямо перед лобовым стеклом машины (видео)
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая тайно родила третьего ребенка

Фигуристка показала "беременное" фото
Шоу-бизнес

Перед смертью Баскову сделали операцию по пересадке органов

Об этом мало кто знал
Шоу-бизнес

"Кобель": эффектная актриса поставила на место Владимира Машкова

Актер оказался прожженным ловеласом
Шоу-бизнес

Обнародованы баснословные траты молодой любовницы Петросяна

30-летняя Татьяна Брухунова живет на широкую ногу

Гороскоп

Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать
Как завоевать мужчину-Рыбы
Женский календарь красоты на декабрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Ты еще их и фашистами назвал": Уткин жестко припечатал Дзюбу
Ягудин встал грудью за оплеванную Самодурову
Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей
Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)

Регионы

Кемерово окутал густой смог (видео)
"Прогнулся": появились шокирующие фото Крымского моста перед запуском поездов
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru