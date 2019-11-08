Скабеева закричала из-за ворвавшихся в студию людей с автоматами

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент вторжения группы вооруженных людей с закрытыми балаклавами лицами в студию украинского телеканала "Прямой" во время марафона "Атака на свободу слова". Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева бурно отреагировала на произошедшее.

Телезрители стали свидетелями страшной, но, учитывая украинские реалии, ожидаемой картины: в студию во время прямого эфира ворвались вооруженные люди. Крики, стрельба, упавший на пол ведущий и гости программы, в ужасе прятавшиеся под креслами...

Впрочем, довольно быстро журналисты перестали скрывать улыбки, "захватчики" сделали селфи с ведущими, поблагодарили и удалились восвояси. А "главный герой", разыгравший раненого, а затем задобривший стрелков совместным фото, посмеялся над теми, кто принял все за чистую монету.

На своей странице в "Телеграме" Ольга Скабеева бурно отреагировала на увиденное. "В прямой эфир порошенковского телеканала врываются люди в масках, открывают стрельбу. А потом выясняется, что это шутка такая. На тему обысков, которые прошли в квартире владельца канала. С ума посходили!" – констатировала она. "Но с точки зрения постановки диагноза – прямо эпохальное видео", – добавила Скабеева.

С этим тезисом журналистки трудно спорить. Короткий ролик наглядно демонстрирует сразу несколько главных проблем Украины. Большое число неучтенного оружия на руках у населения, нападки на свободу слова, а самое страшное – полная невосприимчивость журналистов, политиков и экспертов к страхам и желаниям простых людей.