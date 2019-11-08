Скабеева закричала из-за ворвавшихся в студию людей с автоматами

Телезрители стали свидетелями страшной, но, учитывая украинские реалии, ожидаемой картины: в студию во время прямого эфира ворвались вооруженные люди. Крики, стрельба, упавший на пол ведущий и гости программы, в ужасе прятавшиеся под креслами...
Впрочем, довольно быстро журналисты перестали скрывать улыбки, "захватчики" сделали селфи с ведущими, поблагодарили и удалились восвояси. А "главный герой", разыгравший раненого, а затем задобривший стрелков совместным фото, посмеялся над теми, кто принял все за чистую монету.
На своей странице в "Телеграме" Ольга Скабеева бурно отреагировала на увиденное. "В прямой эфир порошенковского телеканала врываются люди в масках, открывают стрельбу. А потом выясняется, что это шутка такая. На тему обысков, которые прошли в квартире владельца канала. С ума посходили!" – констатировала она. "Но с точки зрения постановки диагноза – прямо эпохальное видео", – добавила Скабеева.
С этим тезисом журналистки трудно спорить. Короткий ролик наглядно демонстрирует сразу несколько главных проблем Украины. Большое число неучтенного оружия на руках у населения, нападки на свободу слова, а самое страшное – полная невосприимчивость журналистов, политиков и экспертов к страхам и желаниям простых людей.
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