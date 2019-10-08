"Давай попробуем": сестры Хачатурян повторили групповое убийство

В Сети обнародовали видео с допросом сестер Хачатурян на месте убийства отца. Девушки повторили действия, предпринятые в момент совершения преступления.

"Сложно было решить... Я ему пока нарезала еду... Потом мы сказали: "Ну давай попробуем, рискнем", – рассказала Ангелина. Она сообщила, что вместе с Марией просила старшую сестру Крестину распылить отцу в лицо перцовый баллончик, но та стала уговаривать их отказаться от задуманного. Однако девушки все же зашли в комнату, где спал отец, и нанесли ему удары сзади, передает телеканал "360".

Напомним, что Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве. Девушки признались в расправе над отцом. Обвиняемые утверждают, что к преступлению их подтолкнули систематические издевательства и насилие с его стороны.