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Общество

Соловьев оправдался за крики в эфире

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Все чаще аудитория обращает внимания на необычную подачу материала известным российским теле– и радиоведущим Владимиром Соловьевым. Сам он настаивает, что срывается на крик в своих эфирах исходя из трезвого расчета.
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Среди пользователей Сети достаточно значительную часть занимают люди, которые любят похвастаться тем фактом, что они не смотрят телевидение и не слушают определенные радиостанции. Также они показательно подчеркивают, что игнорируют программы целого ряда ведущих, знаковой фигурой среди которых является Владимир Соловьев.

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Примечательно, что те же самые люди одними из самых первых во всех подробностях узнают подробности нового эфира Владимира Соловьева и с жаром обсуждают его. В частности, часто аудитория стала жаловаться на то, что ведущий срывается на крик. Некоторые и вовсе высказали опасение, что у журналиста из-за работы возникли проблемы с нервами.

Сам Владимир Соловьев объясняет подобные перепады тембра голоса спецификой радиовещания и аудитории. "Мужики, как правило, ведут машину. Женщины – собирают детей в школу. И фоном работает радио", – цитирует "Царьград" ведущего. "Если все время бу-бу-бу – это одно. А если вдруг ты даешь голос, что-то происходит – засмеялся, запел песню, что-то поставил, – люди вздрагивают", – добавил он.

Таким образом, крики в эфире являются частью искусства Владимира Соловьева удерживать внимание своей аудитории. "Ты все время их поддергиваешь. Это чисто технология", – объяснил Владимир Соловьев.

Автор: 8 октября 2019, 11:23

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Наталья Николаевна Т.
Ответить
Шапиро это жирная, истеричная тетка, опухшая от бабла и вседозволенности.
1

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