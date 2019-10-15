Синоптики предупредили москвичей об аномальном скачке давления

Сотрудники Гидрометцентра сообщили о резких скачках атмосферного давления в Москве в ближайшие дни. Во вторник, 15 октября, в столице ожидается увеличение атмосферного давления до 771 миллиметра ртутного столба. В среду, 16 октября, давление, наоборот, будет падать до 759 миллиметров ртутного столба.
Специалисты подчеркнули, что такие значения мало отклоняются от нормы, но такие резкие колебания могут привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей. Синоптики рекомендуют быть осторожнее, передает РИА Новости.
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