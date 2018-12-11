Изуродованную звезду НТВ вышвырнули ночью из больницы

Фотографии российского журналиста шокировали пользователей соцсетей. Звезда НТВ Вадим Глускер опубликовал снимки своего изуродованного лица – и пояснил, что немецкие врачи вышвырнули его в таком состоянии из больницы на улицу.

Европейский обозреватель телеканала НТВ Вадим Глускер получил увечья в аэропорту Мюнхена. Журналист успокоил подписчиков: он не стал жертвой нападения – просто пытался воспользоваться эскалатором, который оказался неисправным.

Из аэропорта 47-летний обозреватель попал в немецкую клинику и выяснил, что заключения на этом не закончились. В больнице он провел четыре часа. За это время ему зашили несколько глубоких ран. И этим врачи ограничились – они не только не сделали рентген, но и не стали осматривать пациента.

"Даже просто не осмотрели (заявив при этом, что, возможно, сотрясение мозга и, очевидно, сломаны ребра). Меня просто выставили в полночь на улицу. Вызвав такси, сказали: "Больше мы за Вас ответственности не несем: езжайте либо в гостиницу, либо в аэропорт. Обращайтесь к лечащему врачу, пейте антибиотики, делайте рентген по месту жительства и через восемь дней снимайте швы". Прелесть, а не медобслуживание..." – возмутился журналист.

Подписчиков рассказ Глускера о европейской медицине не удивил. Многие из них – журналисты, они и сами попадали в похожие ситуации. Диктор Андрей Соколов рассказал, как в 2005-м, на Новый год, в Мюнхене ему на голову упал шар из прессованного картона. Врача пришлось ждать шесть часов, а когда медик появился – помазал журналисту голову спиртом и отпустил. Позже пришел счет на тысячу с лишним евро.

Пользователи поддержали Вадима Глускера. Журналисту пожелали скорейшего выздоровления, пишет EG.ru.