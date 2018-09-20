"Звезда чужих постелей": отец "новой Скрипаль" признал ее проституткой
Раздавая многочисленные интервью британским СМИ, "отравленная лично Путиным" Шапиро объяснила причины, по которым на нее ополчились российские агенты. Анна заявила, что лично знает многих олигархов в Англии, располагает ценными сведениями о России, а ее папа – русский генерал, бежавший в Соединенное королевство.
Однако журналисты выяснили, что отец модели – вовсе не генерал, никуда он не сбегал, а живет, как и раньше, в Нижнем Новгороде. Александр Шапиро развелся с матерью Анны, когда та была еще маленькой, а бывшая супруга запретила ему видеться с ребенком.
Александр считает Анну жертвой – но не "кровавого режима", а проходимца по имени Алекс Кинг. Оказывается, он вовсе не муж Шапиро. Это международный аферист Алекс Айнли, который вовлекает в проституцию доверчивых девушек.
По словам Алесандра Шапиро, именно Айнли-Кинг сделал из его дочери проститутку. А теперь, чтобы заработать на британских журналистах, он заставил Аню оболгать Россию и президента. Отец подчеривает, что до последнего времени к политике его дочь не имела никакого отношения.
Отец Анны – еврей, мать – русская. Благодаря фамилии папы Шапиро получила израильское гражданство и уехала на землю обетованную – как говорит Александр, без денег и без штанов. В Израиле Аня поскиталась около года, а потом перебралась в Англию. Вышла замуж за бизнесмена Давида, работала секретарем-референтом.
Однако позже на вечеринке познакомилась с Алексом. По словам Александра, Айнли-Кинг соблазнил его дочь обещаниями сделать из нее звезду. "Аня ушла от мужа. А в итоге стала звездой не подиумов, а чужих постелей", – пожаловался отец модели. "Давайте будем называть вещи своими именами: она работает элитной проституткой", - заключил Шапиро. Он уверен, что Алекс заставил Анну оболгать свою родину, пишет сайт "Комсомольская правда".
Напомним, 30-летняя эмигрантка из России Анна Шапиро вместе с мужем Алексом Кингом приехали, по их словам, полюбоваться видами Солсбери. На ужин пара пошла в итальянский ресторан, а там отравилась крысиным ядом. Им даже не потребовалась госпитализация, однако они заявили журналистам, что их пытались убрать российские агенты.
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