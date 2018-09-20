"Звезда чужих постелей": отец "новой Скрипаль" признал ее проституткой

Российский Ил-20 сбили в Сирии Отравление Скрипалей Петросян и Степаненко разводятся Новости "Дома-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
"Все плохо": к госпитализированной звезде "Дома-2" пришел священник
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
партнеры
Четверг 20 сентября
Лента новостей
22:01
Устроившая вакханалию в чужом доме Бузова задолжала 20 миллионов
21:51
Versus Battle вернули на YouTube
21:46
Трамп натравил на Россию ближайшего соратника
21:05
Володин назвал дату рассмотрения проекта нового федерального бюджета
21:04
Опороченного Глушакова не пустили на порог собственной квартиры
20:52
Варум выставила киску в руках Агутина
20:35
Versus Battle заблокировали на YouTube: подробности
20:34
Бросившая молодого любовника Бондарчук застукана с другим
19:47
Украина провалила переговоры с МВФ
19:28
Изменщик Соколовский прервал молчание после разрыва с Дакотой
19:13
В маршрутке в Москве нашли бомбу
18:54
Любовницу Тимати застукали за пьянством после слов о беременности
18:18
Расквитавшаяся с подругой Милявская ждет обещанные миллионы
18:08
Пострадавших много: В США устроили стрельбу
18:06
Прогнувшаяся Чехова вывалила грудь
17:50
Ожидающая еще одного младенца Кейт Миддлтон пропала из дворца
17:31
Захарова пристыдила трусливых летчиков за катастрофу Ил-20
17:19
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 сентября 2018 года
17:12
В Ростове маньяк с ножом напал на двух женщин
17:05
"Опять за старое!": Прилизанный Панин появился перед народом в женском платье
17:04
4 важных книги для подростков
17:00
В опрокинувшемся УАЗе погибли два человека
16:57
WADA простило России допинг
16:54
Омичей научат выживать по рецептам Древней Руси
16:27
Главные кризисы в жизни человека
16:23
Садальский раскрыл страшную зависимость больной Пугачевой
16:10
Родившая Кудрявцева с мужем устроили разврат на публике
16:08
Под Тюменью от укуса клеща умер ребенок
15:59
Виновник аварии с пострадавшим скрылся с места ДТП
15:28
Россию и Украину разделят по корейскому сценарию
15:09
SKODA KODIAQ: медведь с повадками рыси
15:02
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
14:54
Купол и Крест подняты на основную главку часовни нового храма Святого равноапостольного князя Владимира
14:42
Mercedes GLS 350d: S-класс среди внедорожников
14:27
"Вечер с Соловьевым" заставил украинцев биться в припадке (видео)
14:21
В Уфе установят памятник Рудольфу Нурееву
14:19
Вскрылась связь Петросяна с женой известного футболиста
14:11
Союз вкладчиков выявил новые нарушения в Центробанке
13:56
Брюнетка со вторым размером груди: на кого Блюменкранц променял красотку-жену
13:47
В Госдуме появилась новая комиссия
13:31
42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой
13:02
Уборщица украла 6 вечерних платьев с помощью ведра и тряпки
12:47
Малахов подобрал пресмыкающегося Петросяна
12:45
24-летняя россиянка изрезала ножом грудничка
12:30
Популярного рэпера подозревают в педофилии
12:16
В Башкирии при взрыве в доме погибли два человека
12:14
Стильная Пугачева затмила беременную Собчак
12:03
Модные тенденции осени-2018
11:54
Наркодилер и эскортница: жертв отравления в Солсбери вывели на чистую воду
11:53
На Арбате пройдет первое научно-литературное шоу
11:51
Молодая жена показала побои от Чуева из "Дома-2"
11:36
Госдума поддержала граждан предпенсионного возраста
11:33
Водитель московского автобуса потерял сознание и устроил ДТП
11:25
В Уфе прохожие нашли скелет человека
11:21
Джоли устроила Питту тайное свидание
11:13
Под Москвой иномарка влетела в пожилую женщину с ребенком
11:03
Пенсионер забил насмерть 88-летнюю мать
10:54
"Готовились к смерти": пассажиры о ЧП в самолете
10:47
Довела: грязная драка на шоу Ольги Бузовой
10:42
"Работаю уборщицей": любовница байкера Хирурга втоптала детей в грязь ради денег
10:38
Грабители с топорами напали на такси
10:17
На востоке Москвы автобус протаранил легковушку
10:12
Порошенко ответит головой за сбитый Boeing
10:04
Российская актриса рассказала о коварной раковой опухоли
09:57
Под Москвой загорелся автобус с пассажирами
09:50
Медведева уличила во лжи тренера-гея
09:38
Знаметиный танцор умер из-за отказа почек
09:33
Беременная Собчак появилась перед Пугачевой без лифчика
09:24
Оскандалившаяся из-за Крыма Вайкуле избежала наказания
08:42
"Нам хорошо вместе": известный певец об отношениях с Катей Гусевой
08:39
24-летний россиянин погиб перед свадьбой при крушении Ил-20 в Сирии
08:39
Как живет доведенная до инсульта Первым каналом Мишулина
22:00
Порошенко признал вину за сбитый Boeing
21:59
Беременная Порошина получила удар по самому больному
21:51
Пикантное фото Цымбалюк-Романовской вызвало переполох
21:36
Сын Нагиева заговорил после скандального интервью актера у Дудя
21:26
В Москве у двух китайцев отобрали мешок с пятью миллионами
21:17
Загитову сняли с международных соревнований
21:00
Оправдавшиеся за клип "Ибица" Киркоров и Басков стали посмешищем
20:52
Лера Кудрявцева удивила постельной сценой в детской
20:51
Папа Римский порадовал звезду "Квартета И" одобрением секса
20:28
Из Италии выгнали снимавшего проповедь Папы Римского африканца
20:05
Беременность Порошиной оказалась обманом
20:00
Пресняков поддержал отрывающегося с проститутками в бане Глушакова
19:41
"С пышными формами": Похудевший Фадеев спутался с молодой брюнеткой
19:37
На Украине угрожают захватить Киево-Печерскую лавру
19:27
Затравленные Киркоров и Басков извинились за клип "Ибица"
18:57
Петров и Боширов озолотятся после скандала в Солсбери
18:56
В Казани ребенка сбили на пешеходном переходе
18:50
На детской площадке в Тюмени забил фонтан из кипятка (видео)
18:46
Как цифровые технологии упрощают жизнь бизнесу
18:37
"Я не одна": раскрыта тайная связь Степаненко с молодым актером
18:14
Жена Глушакова устала от его проституток
17:58
Макаревич завопил от запрета русского языка на Украине
17:55
Орлова обратилась к избирателям перед вторым туром выборов
17:48
Под Челябинском обрушилась шахта
17:38
Не беременна: Собчак развеяла слухи о втором ребенке
17:38
Группа "Гости из будущего" снова вместе
17:31
В Омске иномарка насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП
17:27
Госдума запустила англоязычную версию сайта
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником
Беременная Порошина получила удар по самому больному
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
Крик души матери погибшего в Сирии военного
Пикантное фото Цымбалюк-Романовской вызвало переполох
Общество

"Звезда чужих постелей": отец "новой Скрипаль" признал ее проституткой

Фото: instagram.com/missannawebb
Заявления Анны Шапиро, якобы отравленной российскими спецслужбами в Солсбери, оказались ложью. "Генерал-отец" оказался выдумкой. Настоящий родитель Анны давно ее не видел – но знает, что дочь работает проституткой.
прочитано 2961 раз

Раздавая многочисленные интервью британским СМИ, "отравленная лично Путиным" Шапиро объяснила причины, по которым на нее ополчились российские агенты. Анна заявила, что лично знает многих олигархов в Англии, располагает ценными сведениями о России, а ее папа – русский генерал, бежавший в Соединенное королевство.

ПО ТЕМЕ

Наркодилер и эскортница: жертв отравления в Солсбери вывели на чистую воду

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери

 Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Однако журналисты выяснили, что отец модели – вовсе не генерал, никуда он не сбегал, а живет, как и раньше, в Нижнем Новгороде. Александр Шапиро развелся с матерью Анны, когда та была еще маленькой, а бывшая супруга запретила ему видеться с ребенком.

Александр считает Анну жертвой – но не "кровавого режима", а проходимца по имени Алекс Кинг. Оказывается, он вовсе не муж Шапиро. Это международный аферист Алекс Айнли, который вовлекает в проституцию доверчивых девушек.

По словам Алесандра Шапиро, именно Айнли-Кинг сделал из его дочери проститутку. А теперь, чтобы заработать на британских журналистах, он заставил Аню оболгать Россию и президента. Отец подчеривает, что до последнего времени к политике его дочь не имела никакого отношения.

Отец Анны – еврей, мать – русская. Благодаря фамилии папы Шапиро получила израильское гражданство и уехала на землю обетованную – как говорит Александр, без денег и без штанов. В Израиле Аня поскиталась около года, а потом перебралась в Англию. Вышла замуж за бизнесмена Давида, работала секретарем-референтом.

Однако позже на вечеринке познакомилась с Алексом. По словам Александра,  Айнли-Кинг соблазнил его дочь обещаниями сделать из нее звезду. "Аня ушла от мужа. А в итоге стала звездой не подиумов, а чужих постелей", – пожаловался отец модели.   "Давайте будем называть вещи своими именами: она работает элитной проституткой", - заключил Шапиро. Он уверен, что Алекс заставил Анну оболгать свою родину, пишет сайт "Комсомольская правда".

Напомним, 30-летняя эмигрантка из России Анна Шапиро вместе с мужем Алексом Кингом приехали, по их словам, полюбоваться видами Солсбери. На ужин пара пошла в итальянский ресторан, а там отравилась крысиным ядом. Им даже не потребовалась госпитализация, однако они заявили журналистам, что их пытались убрать российские агенты.

Автор: Андрей Евлампиев20 сентября 2018, 18:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели

567

комментарии

Политика

Трамп натравил на Россию ближайшего соратника
Захарова пристыдила трусливых летчиков за катастрофу Ил-20
Россию и Украину разделят по корейскому сценарию
"Вечер с Соловьевым" заставил украинцев биться в припадке (видео)

Шоу-бизнес

Устроившая вакханалию в чужом доме Бузова задолжала 20 миллионов
"Худший день в жизни": Дакота оценила встречу с Соколовским
Опороченного Глушакова не пустили на порог собственной квартиры
Рудинштейн стал свидетелем пикантной сцены между Кончаловским и Высоцкой

Проишествия

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Lifestyle

Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
Шоу-бизнес

Беременная Собчак появилась перед Пугачевой без лифчика

Телеведущая вышла в свет в провокационном виде
Шоу-бизнес

42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой

Поклонники пришли в ужас от вида балерины
Общество

"Звезда чужих постелей": отец "новой Скрипаль" признал ее проституткой

Девушка работает в эскорт-агентстве
Шоу-бизнес

Изменщик Соколовский прервал молчание после разрыва с Дакотой

Певец считает, что вопрос закрыт

Гороскоп

Развод с Виторганом напугал беременную Собчак
Беременность Порошиной оказалась обманом
Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение

Фоторепортажи

Стильная Пугачева затмила беременную Собчак
Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню
Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

Спорт

WADA простило России допинг
Медведева уличила во лжи тренера-гея
Загитову сняли с международных соревнований
Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни

Регионы

Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru