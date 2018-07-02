Император Японии пожаловался на проблемы с головой

Император Японии Акихито пожаловался на головокружение и тошноту, в связи с чем все публичные мероприятия с участием 84-летнего главы государства были отменены. Симптомы, которые заметил у себя политик, стали следствием церебральной анемии – недостатка кровоснабжения мозга, передает "Газета.ru".
Врачи рекомендовали японскому императору находиться под наблюдением специалистов и соблюдать постельный режим. Отметим, что Акихито готовится сложить полномочия 30 апреля 2019 года. Престол займет его сын Нарухито.
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