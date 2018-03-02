Драка тигра с медведицей закончилась неожиданно

Посетители парка Тадоба в индийском штате Махараштра сняли на видео схватку тигра с медведем-губачом. Изначально дикой кошке удалось взять верх и сильно потрепать медведицу, однако в конце-концов тигр был вынужден спасаться бегством. Эксперты считают, что склонить чашу весов на свою сторону медведю помог толстый мех, который не позволил клыкам тигра нанести серьезные раны, передает телеканал "360".