Путин раскрыл свой кулинарный шедевр

Во время общения с журналистами на V Медиафоруме "Правда и справедливость" в Калининграде президент России Владимир Путин ответил на вопрос, готовит ли он себе еду. "Постоянно. Я готовлю салат", – цитирует РИА Новости российского лидера. "Но он такой вкусный, я потом угощу", – добавил он. "Ловлю на слове", – ответила ему сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.