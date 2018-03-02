Путин раскрыл свой кулинарный шедевр

Во время общения с журналистами на V Медиафоруме "Правда и справедливость" в Калининграде президент России Владимир Путин ответил на вопрос, готовит ли он себе еду. "Постоянно. Я готовлю салат", – цитирует РИА Новости российского лидера. "Но он такой вкусный, я потом угощу", – добавил он. "Ловлю на слове", – ответила ему сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.
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