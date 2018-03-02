Экзотическая птица оседлала журналистку в прямом эфире
Птицу по кличке Софи привезли в студию из зоопарка для съемок в одном из сюжетов. Специалист, сопровождавший ее, отвлекся и пернатый влетел в кадр, приземлившись на голову Нишель Медины. Дама оказалась крепким орешком и, как ни в чем не бывало, продолжила вести программу. Затем ибис попытался перелететь на второго ведущего Эрика Канерта, однако тот закрыл голову руками, после чего пернатый покинул кадр.
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