На Москву надвигается снежный апокалипсис
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что мощный циклон и низкое атмосферное давление придут из Сибири. Они распространятся на Урал, север и восток европейской части страны и дойдут до столицы.
Жителям Москвы стоит ожидать изменения погоды уже 22 ноября. Термометры покажут +2...+4 днем и -2...-7 ночью. Скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду, передает телеканал "360".
В некоторых регионах ветер усилится до 20 метров в секунду, что может привести к повреждениям строений и их крыш. Штормовые значения будут наблюдаться в Мурманской и Архангельской областях. Там уже идет снег, а в некоторых местах бушуют метели.
В северной части Приволжья синоптики прогнозируют трехдневный шторм. Разгул стихии ожидается 23 ноября. Порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. На Ямале и в Ханты-Мансийском округе – сильный ветер и снег с метелью. Такую же погоду синоптики прогнозируют в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. В Челябинской, Курганской, Свердловской областях будет идти снег с 22 ноября. Ветер может усилиться до 18 метров в секунду.
В начале недели специалисты Гидрометцентра сообщили, что погода в Москве изменится к ее середине. Скорость порывов ветра будет достигать 15 метров секунду. На дорогах возможна гололедица.
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