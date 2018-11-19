Москвичей предупредили о сильном ветре

"За право определять погоду в столичном регионе в течение недели будут "спорить" западный антициклон и семейство циклонов, которое расположится на севере и востоке региона", – цитирует сайт "Комсомольская правда" синоптиков Гидрометцентра. В итоге в столице установится облачная погода с небольшим снегом. К середине недели стоит ожидать сильного ветра, скорость порывов которого будет достигать 15 метров в секунду. Еще одним угрожающим фактором станет гололедица.Температура же будет держаться в пределах нормы – днем около 1 градуса тепла, а ночью от 4 до 7 градусов мороза.
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