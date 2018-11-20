Известную поэтессу высмеяли за обвинение России в краже украинской культуры
Участники общественного форума "За украинский язык" поэтессе рукоплескали. В начале выступления Татьяна Малахова покаялась в том, что целых 50 лет говорила по-русски, и попросила прощения за то, что не может так красиво, как другие выступающие, "розмовлять" по-украински.
Малахова заявила, что советский кинематограф создали украинцы. Она рассказала, что посчитала всех своих соотечественников, связанных с киноиндустрией, которые в конце XX века приехали с Украины в Россию. "Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия", – считает активистка.
При этом количества соотечественников, "поднимавших" советское кино, Малахова так и не назвала. Как, впрочем, не вспомнила и никаких имен, пишет "ЦарьградТВ".
Кроме того, по словам поэтессы, русская речь в России почти не звучит. Она рассказала, что в середине 1980-х годов, во время учебы в университете отправилась в Ростовскую область собирать русский фольклор. Но русского фольклора литератор там не нашла – все жители "разговаривали на украинском", передает телеканал "360".
Видео с выступлением активистки появилось на YouTube. Мнения комментаторов разделились. Среди хвалебных отзывов встречается и резкая критика. Некоторые подписчики назвали Малахову "нацисткой" и обвинили в употреблении запрещенных веществ. Другие – с Западной Украины – оставили гневные комментарии.
"Свидомону кто даст миску похлебки той национальностью он и назовется. 1947 год операция "Висла" ну и где те переселенные 137367 борца за самостийность? Стали поляками, вот и вся их борьба. Если бы Сталин не присоединил Галичину к Украине, они все щебетали бы по польски и не о какой мове и не вспоминали. Поляки быстро бы с ними разобрались (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред)", - написал возмущенный пользователь.
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