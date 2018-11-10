Как Кашпировский всю страну загипнотизировал

В конце 80-х годов прошлого века в Советском Союзе как грибы после дождя стали появляться всевозможные маги, целители, гадалки и экстрасенсы. Наживаясь на доверчивости граждан, вся эта команда, состоящая в основном из шарлатанов и мошенников, запустила свои щупальца в души и кошельки людей.

Самой яркой фигурой среди чудо-целителей был Анатолий Кашпировский – дипломированный врач-психотерапевт, ворвавшийся в жизнь миллионов людей через свои телевизионные сеансы здоровья. Эти нашумевшие шоу-программы не оставили равнодушными, пожалуй, никого. В прямом эфире сотни людей стонали и раскачивались, падали на пол без чувств от легкого прикосновения целителя, а он как мантру повторял заученные выражения наподобие "Вас разбудит внутренний будильник".

В часы, когда взгляд Кашпировского пронзал телеэфир, на улицах городов наступало затишье. Картина напоминала ситуацию начала 70-х, когда на телеэкраны страны вышел многосерийный фильм о разведчике Исаеве-Штирлице "Семнадцать мгновений весны".

Точной статистики о воздействии пассов Кашпировского на людей нет, но на тех же сеансах здоровья многие их участники с воодушевлением рассказывали о том, что у них рассосались келоидные рубцы или чудесным образом исчез энурез, мучивший еще с рождения.

Чудом тогда казались сеансы целителя, во время которых он на расстоянии погружал пациентов в гипнотический сон, а хирурги делали им сложные операции. Удивительно, как врачи соглашались участвовать в таких опасных экспериментах, хотя стоит отметить, что с позиции научной гипноанестезиологии их нельзя считать сенсацией мирового масштаба.





Еще в 1845 году английский врач Джеймс Исдэйл провел под гипнозом более трехсот операций, включая полостные вмешательства и ампутации конечностей. В 1988 году американское телевидение транслировало операцию по удалению раковой опухоли на ноге пациентки, которая, находясь под гипнотическим обезболиванием, разговаривала и даже шутила.

Правда, до этого все воздействия гипнотизеров на больных были очными, Кашпировский же погружал оперируемых в сон на расстоянии, исключительно глядя на них с телеэкрана и внушая голосом закрыть глаза и окунуться в мир Морфея.





В целом феномен Кашпировского ярко отразил состояние общества, выявив такие его качества, как наивность, суеверие, инфантилизм, пассивность, чрезмерную внушаемость на фоне безверия и невежества. Людям нужен был спаситель; нужна была опора, на которую можно было бы рассчитывать в то непростое время, когда до гибели государства под названием СССР оставалось совсем немного времени.

Уже после исчезновения с карты Советского Союза, Кашпировский добрался до Америки: он выступил в штаб-квартире ООН, где предложил применить свои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения, рубцами и СПИДом. А чуть позже даже стал депутатом Госдумы первого созыва.





Как не раз говорил сам психотерапевт, предметом его воздействия становятся исключительно физические нарушения человеческого тела. По мнению Кашпировского, каждый человек может включить в себе систему саморегуляции, которая обеспечивает выработку в организме необходимых лекарств, позволяющих справиться с болью, а также с тем или иным заболеванием.

Правда, однажды Кашпировский сам чуть не стал пациентом врачей. Произошло это в Буденовске, где банда Шамиля Басаева захватила несколько сотен заложников в местной больнице. Примчавшийся туда целитель пообещал всех усыпить и загипнотизировать, а потом, когда увидел реальную ситуацию, ему стало плохо: психотерапевта вынесли на руках из захваченной больницы.





Официальная наука поставила Кашпировского в один ряд с людьми, далекими от врачебной деятельности, а церковь сравнила его сеансы здоровья с актом изгнания бесов и не рекомендовала посещать их. Тем не менее, популярность врача-психотерапевта в стране и даже за ее пределами была достаточно продолжительной: лечиться к нему приходили сотни тысяч людей, верящих в силу слова и гипноза.