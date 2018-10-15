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Общество

Новое "отравление Скрипаля": шпионы пытали и расчленили журналиста

Фото: pixabay.com
История с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи напоминает остросюжетный детективный триллер. В начале октября репортер пришел в консульство Саудовской Аравии в Турции, после этого его никто не видел. Правоохранительные органы утверждают: в здании дипломатического учреждения Хашкаджи пытали, убили и расчленили. Несмотря на железобетонные доказательства вины Эр-Рияда, Запад не спешит вводить санкции против саудитов. Это и понятно: в отличие от России, которую захотели побольнее ударить делом Скрипалей, Саудовская Аравия является одним из главных геополитических союзников США. И выгораживать Эр-Рияд будут до последнего.  
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Джамаль Хашкаджи сотрудничал с влиятельной американской газетой The Washington Post и выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии. 2 октября репортер пришел в консульство королевства в Турции, чтобы оформить документы для нового бракосочетания. Его невеста Дженгиз осталась снаружи. При ней был смартфон репортера. 

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После пяти часов ожидания женщина почувствовала неладное и обратилась к сотрудникам консульства. В ответ ей сообщили, что Хашкаджи покинул консульство и уехал в неизвестном направлении. При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что журналист только зашел в консульство.  

Власти Турции предположили, что репортер мог быть убит прямо на территории дипломатического учреждения. В подтверждение зловещей версии СМИ сообщили о записи убийства Хашкаджи его умными часами Apple Watch. Они якобы находились на руке журналиста и записали разговоры с сотрудниками консульства, а также момент убийства.  

Записи автоматически передавались на смартфон репортера, а позже были сохранены в облачном хранилище Apple iCloud. Однако турецкое издание Sabah утверждает, что сохранились не все файлы. Часть из них якобы успела уничтожить саудовская разведка. Но даже того, что имеется в наличии, достаточно, чтобы привлечь Саудовскую Аравию к ответственности за зверское убийство.  


Умные часы зафиксировали разговор Хашкаджи с сотрудниками консульства, а также записали момент его убийства. СМИ предполагают, что репортера пытали, затем убили, а после этого расчленили и вынесли с территории консульства. 

Теперь остается выяснить местонахождения останков журналиста. Турецкая пресса утверждает, что расчлененное тело перевозилось на нескольких автомобилях к резиденции саудовского консула. Якобы в саду возле дома останки и были закопаны.  

По словам советника турецкого президента Ясина Актая, к убийству причастны 15 подданных Саудовской Аравии – офицеры спецслужб и сотрудники разведки. В интервью Reuters Актай заявил, что они прилетели в Стамбул в день убийства репортера и поселились рядом с консульством. В тот же день вечером они поспешили собрать вещи и вылететь в Эр-Рияд, хотя их номера были забронированы на несколько суток.  

Несмотря на дикость произошедшего, "цивилизованный" Запад не спешит применять санкции против саудовского режима. Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовскую Аравию ждет "суровое наказание". Но слова американского лидера, как известно, нужно воспринимать с большой долей скепсиса. Говорит он много, а вот практического содержания в его речах - кот наплакал. Затем глава Белого дома и вовсе заявил, что к санкциям против Эр-Рияда пока прибегать не будет и сделку на поставку оружия саудитам на 110 миллиардов долларов отменять не намерен. Похоже, что целью было лишь потрясти в воздухе кулаком для создания медийного эффекта и впечатления "глубокой озабоченности" действиями нерадивого союзника. 


Такой же показной выглядит взволнованность европейцев. Великобритания заявила, что может бойкотировать крупную инвестиционную конференцию в Эр-Рияде. Лондон действительно может пойти на такой шаг, но, с большой долей вероятности, ограничится только этим. Как и в случае с американцами, главное – выразить озабоченность. А после этого продолжать сотрудничать с саудовским режимом как ни в чем не бывало.  

Другое дело – Россия. Москва, которая в 2014 году пошла не непозволительную, с точки зрения США, самостоятельность, должна быть, по мнению западных стратегов, сурово наказана. Санкции против нашей страны применяются по всем фронтам: в экономике, в дипломатии и даже в спорте. Произошедший в марте этого года инцидент в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь, дал США еще один повод для атаки на Россию. Новые санкции, высылка дипломатов, раскручивание медийной истерии – за четыре года почерк наших "геополитических партнеров" стал хорошо узнаваемым.  

Примечательно, что после отравления Скрипалей Великобритания и другие страны Запада тут же кинулись обвинять в случившемся Россию, хотя никаких доказательств причастности Москвы ни сейчас, ни тогда у Лондона не было. В случае со зверским убийством саудовского журналиста вина Эр-Рияда, казалось бы, очевидна. Однако Турция почему-то не спешит обнародовать записи с умных часов репортера, а Запад об их содержании стыдливо умалчивает, хотя Анкара, как утверждают турецкие правоохранительные органы, ознакомила с ними западных партнеров. 


Ларчик открывается просто. Саудовская Аравия – один из главных союзников США в ключевом регионе Ближнего Востока. Американцы давно применяют практику двойных стандартов в отношениях с этой страной, закрывая глаза на вопиющие нарушения прав и свобод человека в королевстве.

Военные контракты, инвестиции, совместная борьба с Ираном, дележ нефтяного рынка – геополитическая целесообразность вкупе с экономической выгодой позволяет Вашингтону не замечать "шалостей" своего дикого союзника. История с журналистом, конечно, неприятный эпизод, но, как показывает практика, его вполне можно преодолеть выражением озабоченности и грозными, но пустыми выкриками.  

Автор: Иван Поляков15 октября 2018, 12:26

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