На троих: в деле Скрипаля новый обвиняемый
Дело Скрипаля обрастает новыми и, как уже повелось, фейковыми подробностями. На Западе они подаются как доказанные факты и таким образом общественное мнение получает Россию в качестве единственной виновной в преступлении, которого на самом деле может быть и вовсе не было.
Сегодня в европейских газетах всплыла фамилия Федотов. Пишут, что он вместе с Петровым и Бошировым следил за Сергееем Скрипалем, когда тот ездил в Прагу в 2014 году. Якобы тогда беглый полковник ГРУ хотел передать местным спецслужбам какую-то компрометирующую Россию информацию.
За несколько недель до отравления Скрипаля и его дочери этот же Федотов якобы прилетал в Солсбери для подготовки почвы к будущему преступлению. Он также успел побывать в Киеве, Милане и Женеве, а в Лондоне был аж три раза.
#Скрипаль pic.twitter.com/klcibNHOim— Насущные Проблемы (@rashka_problems) 9 октября 2018 г.
Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения на Скрипаля, вместе с ними. Эта информация есть у Скотланд-Ярда, но по каким-то причинам ее пока не разглашают, пишет "Фонтанка.ру".
Издание предполагает, что Сергей Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств.
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