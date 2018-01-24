Путин напомнил о духовных скрепах

Духовно-нравственные идеалы, традиции патриотизма и гражданственности скрепляют народ России и задают жизненные ориентиры, помогают стране двигаться вперед, по пути прогресса. Это слова из приветствия Владимира Путина участникам и гостям XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества".

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