Что взять на дачу на все лето

Помните, как в детстве мы уезжали в деревню или на дачу к бабушке и дедушке на все лето? Сегодня мир стал мобильнее, автомобили быстрее, а расписание электричек удобнее. И все же отпускать – теперь уже своих детей и родителей – в загородный дом на долгий срок немного боязно. Конечно, если вы что-то забудете, это наверняка можно будет купить в ближайшем населенном пункте. Но чтобы лишний раз не нервничать, проверьте свой багаж по нашему списку самого необходимого.

Головные уборы

ПО ТЕМЕ Где россияне проведут отпуск

Не важно, отправляетесь ли вы на море в Краснодарский край или на дачу в Ленинградскую область – в середине дня солнце опасно на любой широте. Чтобы защититься от агрессивных лучей, надевайте шляпы и панамы с широкими полями. Кепки тоже подойдут, но с ними будьте аккуратны: если ткань окажется слишком плотной, вам будет очень жарко. Для дачного отдыха подойдут любые головные уборы из натуральных материалов: хлопка, льна, соломы. Если вы планируете приобрести что-нибудь модное, чтобы ходить в этом по городу и на курорте, обратите внимание на широкополые шляпы: в этом сезоне дизайнеры выбирают тончайшую солому и выразительную тулью. Такие шляпы выглядят очень женственно! Примеры можно посмотреть в коллекциях Blumarine и Jacquemus.

Солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей

Если вы уезжаете надолго, лучше взять с собой несколько тюбиков с разным SPF-фактором. В начале отдыха используйте крем с маркировкой не ниже 50. Если вы отдыхаете в южных регионах, где солнце особенно активно, продолжайте защищать кожу кремом с высоким SPF-фактором до конца отпуска. Если же вы находитесь в средней полосе или северных регионах, то через неделю-другую можно перейти на SPF 20-30. При выборе крема обращайте внимание и на то, для какого возраста он предназначен: для бабушек и дедушек и для детей лучше взять разные баночки. Также старайтесь избегать кремов, которые содержат спирт. Неплохие варианты для взрослых предлагают фирмы Vichy и Dr. Spiller. Для детей подойдут продукты Nivea и AQA – их репутация проверена временем. Все те же рекомендации действуют и для средств от комаров и клещей. Единственное – лучше все же не покупать средства “все в одном”, так как они менее эффективны. Возьмите отдельные тюбики для защиты от разных типов насекомых. К примеру, у Gardex есть отдельная серия средств от комаров, клещей и слепней.

Зонт, дождевики и резиновые сапоги

Кто хоть раз проводил лето под Питером, тот знает, что полная экипировка в стиле “анти-дождь” едва ли не важнее, чем солнечные очки и панама. Если вы планируете отдых в средней полосе, обязательно возьмите с собой непромокаемые брюки и куртку, дождевик или плащ. И, конечно, резиновые сапоги – желательно до колен, если собираетесь много ходить по лесу и прочим мокрым местам. Пусть все это будет ярким! Во-первых, так вы с меньшей вероятностью потеряете друг друга в сумерках, если отправитесь за грибами или в поход. Во-вторых, это просто красиво! Посмотрите, например, какие чудесные детские сапожки есть у Crocs – вы же видели последние “Тачки”, не так ли?

Средство связи

Родитель, отправляя бабушку с дедушкой на дачу с ребенком, помни: им нужно будет звонить не только тебе, но и друг другу! А также развлекать малыша, делать фотографии и, возможно, выходить в интернет. Родившиеся в эпоху гаджетов дети сами научат пожилых родственников пользоваться смартфонами, если в этом возникнет необходимость. Так или иначе, если планируются частые выезды на природу, прогулки по берегу или походы, то мобильный телефон должен быть у каждого члена семьи. Это не значит, что вам придется отдать две зарплаты за дорогие устройства – достойные смартфоны можно приобрести по вполне сносной цене. Обратите внимание на китайских производителей: например, Xiaomi Mi4 при относительно невысокой стоимости обладает мощным игровым процессором и графическим движком. Производитель утверждает, что качество изображения сравнимо с тем, что дают последние модели игровых приставок. Если же вы предпочитаете более известные бренды, обратите внимание на новый Huawei Y5 – с его 8 МП камерой на отдыхе получатся отличные снимки. Еще одна доступная модель фирмы – Honor 6X с двойной камерой 12 МП. Компания обещает, что снимки получаются, как у зеркального фотоаппарата.

Аптечка

Куда же без нее! Врачи рекомендуют собирать ее по такому принципу: средства от простуды, жаропонижающее, обезболивающее, против аллергии, против расстройства ЖКТ, антисептики, перевязочный материал. Обратите внимание, что аптечка обязательно должна соответствовать возрасту и состоянию здоровья ваших близких. Для гипертоников обязательно нужно взять с собой средства от повышенного давления, для тех, кто страдает язвой желудка – гель, обволакивающий стенки желудка. Если вашему ребенку меньше 14 лет, соберите для него отдельную аптечку – детские препараты отличаются от взрослых (проконсультируйтесь с педиатром, если в чем-то не уверены!). Впрочем, чаще всего вам, скорее всего, придется использовать пластырь. Сейчас в аптеках и интернет-магазинах можно купить пластыри с веселым принтом, чтобы было не так обидно залечивать ранку. Например, вот такие от Ouch!

Теплые вещи

Да, на дворе солнце и жара. Впрочем, москвичи не согласятся. Возьмите с собой хотя бы по одному комплекту теплой одежды на каждого члена семьи: джинсы или брюки, плотные (или даже шерстяные) носки, шерстяную кофту. Во-первых, вечерами в большинстве регионов нашей страны довольно прохладно. Во-вторых, никто не обещал, что через месяц жара сохранится. Стоит позаботиться и об обуви: если вы не планируете ходить в +15 в резиновых сапогах, которые уже упаковали, возьмите с собой закрытую удобную обувь – например, кроссовки. В “Декатлоне” есть недорогая обувь для ходьбы – вот такие кроссовки от фирмы Newfeet, например.

Игры

Например, настольные. Это могут быть карточные игры или классические шахматы на магнитной доске – главное, чтобы было интересно всем участникам процесса. Исследователи говорят, что ребенок гораздо лучше обучается новым навыкам, если роль преподавателя берет на себя член семьи. В чем сильны ваши родители? Может быть, стоит взять с собой англоязычный Scrabble, или, наоборот, попросить дедушку научить внука игре в шахматы? Детские магазины предлагают готовые наборы игр для путешествий. Вот, например, набор “100 логических игр” от компании “Робинс” – и много места не займет, и играть в него можно до бесконечности.