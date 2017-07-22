Что взять на дачу на все лето
Головные уборы
Не важно, отправляетесь ли вы на море в Краснодарский край или на дачу в Ленинградскую область – в середине дня солнце опасно на любой широте. Чтобы защититься от агрессивных лучей, надевайте шляпы и панамы с широкими полями. Кепки тоже подойдут, но с ними будьте аккуратны: если ткань окажется слишком плотной, вам будет очень жарко. Для дачного отдыха подойдут любые головные уборы из натуральных материалов: хлопка, льна, соломы. Если вы планируете приобрести что-нибудь модное, чтобы ходить в этом по городу и на курорте, обратите внимание на широкополые шляпы: в этом сезоне дизайнеры выбирают тончайшую солому и выразительную тулью. Такие шляпы выглядят очень женственно! Примеры можно посмотреть в коллекциях Blumarine и Jacquemus.
Солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей
Если вы уезжаете надолго, лучше взять с собой несколько тюбиков с разным SPF-фактором. В начале отдыха используйте крем с маркировкой не ниже 50. Если вы отдыхаете в южных регионах, где солнце особенно активно, продолжайте защищать кожу кремом с высоким SPF-фактором до конца отпуска. Если же вы находитесь в средней полосе или северных регионах, то через неделю-другую можно перейти на SPF 20-30. При выборе крема обращайте внимание и на то, для какого возраста он предназначен: для бабушек и дедушек и для детей лучше взять разные баночки. Также старайтесь избегать кремов, которые содержат спирт. Неплохие варианты для взрослых предлагают фирмы Vichy и Dr. Spiller. Для детей подойдут продукты Nivea и AQA – их репутация проверена временем. Все те же рекомендации действуют и для средств от комаров и клещей. Единственное – лучше все же не покупать средства “все в одном”, так как они менее эффективны. Возьмите отдельные тюбики для защиты от разных типов насекомых. К примеру, у Gardex есть отдельная серия средств от комаров, клещей и слепней.
Зонт, дождевики и резиновые сапоги
Кто хоть раз проводил лето под Питером, тот знает, что полная экипировка в стиле “анти-дождь” едва ли не важнее, чем солнечные очки и панама. Если вы планируете отдых в средней полосе, обязательно возьмите с собой непромокаемые брюки и куртку, дождевик или плащ. И, конечно, резиновые сапоги – желательно до колен, если собираетесь много ходить по лесу и прочим мокрым местам. Пусть все это будет ярким! Во-первых, так вы с меньшей вероятностью потеряете друг друга в сумерках, если отправитесь за грибами или в поход. Во-вторых, это просто красиво! Посмотрите, например, какие чудесные детские сапожки есть у Crocs – вы же видели последние “Тачки”, не так ли?
Средство связи
Родитель, отправляя бабушку с дедушкой на дачу с ребенком, помни: им нужно будет звонить не только тебе, но и друг другу! А также развлекать малыша, делать фотографии и, возможно, выходить в интернет. Родившиеся в эпоху гаджетов дети сами научат пожилых родственников пользоваться смартфонами, если в этом возникнет необходимость. Так или иначе, если планируются частые выезды на природу, прогулки по берегу или походы, то мобильный телефон должен быть у каждого члена семьи. Это не значит, что вам придется отдать две зарплаты за дорогие устройства – достойные смартфоны можно приобрести по вполне сносной цене. Обратите внимание на китайских производителей: например, Xiaomi Mi4 при относительно невысокой стоимости обладает мощным игровым процессором и графическим движком. Производитель утверждает, что качество изображения сравнимо с тем, что дают последние модели игровых приставок. Если же вы предпочитаете более известные бренды, обратите внимание на новый Huawei Y5 – с его 8 МП камерой на отдыхе получатся отличные снимки. Еще одна доступная модель фирмы – Honor 6X с двойной камерой 12 МП. Компания обещает, что снимки получаются, как у зеркального фотоаппарата.
Аптечка
Куда же без нее! Врачи рекомендуют собирать ее по такому принципу: средства от простуды, жаропонижающее, обезболивающее, против аллергии, против расстройства ЖКТ, антисептики, перевязочный материал. Обратите внимание, что аптечка обязательно должна соответствовать возрасту и состоянию здоровья ваших близких. Для гипертоников обязательно нужно взять с собой средства от повышенного давления, для тех, кто страдает язвой желудка – гель, обволакивающий стенки желудка. Если вашему ребенку меньше 14 лет, соберите для него отдельную аптечку – детские препараты отличаются от взрослых (проконсультируйтесь с педиатром, если в чем-то не уверены!). Впрочем, чаще всего вам, скорее всего, придется использовать пластырь. Сейчас в аптеках и интернет-магазинах можно купить пластыри с веселым принтом, чтобы было не так обидно залечивать ранку. Например, вот такие от Ouch!
Теплые вещи
Да, на дворе солнце и жара. Впрочем, москвичи не согласятся. Возьмите с собой хотя бы по одному комплекту теплой одежды на каждого члена семьи: джинсы или брюки, плотные (или даже шерстяные) носки, шерстяную кофту. Во-первых, вечерами в большинстве регионов нашей страны довольно прохладно. Во-вторых, никто не обещал, что через месяц жара сохранится. Стоит позаботиться и об обуви: если вы не планируете ходить в +15 в резиновых сапогах, которые уже упаковали, возьмите с собой закрытую удобную обувь – например, кроссовки. В “Декатлоне” есть недорогая обувь для ходьбы – вот такие кроссовки от фирмы Newfeet, например.
Игры
Например, настольные. Это могут быть карточные игры или классические шахматы на магнитной доске – главное, чтобы было интересно всем участникам процесса. Исследователи говорят, что ребенок гораздо лучше обучается новым навыкам, если роль преподавателя берет на себя член семьи. В чем сильны ваши родители? Может быть, стоит взять с собой англоязычный Scrabble, или, наоборот, попросить дедушку научить внука игре в шахматы? Детские магазины предлагают готовые наборы игр для путешествий. Вот, например, набор “100 логических игр” от компании “Робинс” – и много места не займет, и играть в него можно до бесконечности.
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