Рейс из Амстердама отменили из-за пьяного пилота

Рейс казахстанской авиакомпании AirAstana из Амстердама в Алма-Ату был отменен из-за пьяного пилота. "Второй пилот воздушного судна не прошел тест на наличие алкоголя в крови", – цитирует Sputnik сообщение департамента авиаперевозчика по связям с общественностью. Проводится внутреннее расследование инцидента.
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