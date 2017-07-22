Рейс из Амстердама отменили из-за пьяного пилота

Рейс казахстанской авиакомпании AirAstana из Амстердама в Алма-Ату был отменен из-за пьяного пилота. "Второй пилот воздушного судна не прошел тест на наличие алкоголя в крови", – цитирует Sputnik сообщение департамента авиаперевозчика по связям с общественностью. Проводится внутреннее расследование инцидента.