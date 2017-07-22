В Японии прошел парад в честь Путятина

В деревушке Хэда в префектуре Сидзуока на крупнейшем острове Японского архипелага Хонсю состоялся исторический костюмированный парад в память о дипломатической миссии русского адмирала Евфимия Путятина, передает ТАСС. Участники шествия в костюмах русских моряков середины XIX века прошли перед зрителями. Мероприятие стало частью летнего праздника "Минато мацури". Возглавляемую русским адмиралом Путятиным дипломатическую миссию в Японии помнят до сих пор, поскольку благодаря ей в 1855 году был подписан первый русско-японской договор о дружбе и торговле. Кроме того, именно моряки Российской империи способствовали тому, чтобы Хэда стала колыбелью японского кораблестроения по европейским стандартам.