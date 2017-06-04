Директор НИИ им. Склифосовского уходит в отставку

Директор научно-исследовательского института им. Склифосовского Могели Хубутия объявил об отставке. Он продолжит работу в медицинском учреждении в качестве хирурга.
Кроме того, Хубутия получит должность президента института. "Могели Шалвович – один из самых заслуженных врачей в России, много сделавший для института, столичного здравоохранения и отечественной медицины в целом", – цитирует РИА Новости главу департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.
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