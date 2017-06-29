Максакова впервые высказалась о заказчиках убийства Вороненкова

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова указала на круг заказчиков преступления. По ее словам, желать смерти экс-парламентарию могли криминальные авторитеты, которые могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепра (бывший Днепропетровск).

Максакова уверена: в преступлении нет никакой политической подоплеки. "Путину не нужно было это убийство", – заявила вдова Вороненкова в комментарии каналу "Дождь".

У оперной певицы есть своя версия произошедшего. Еще в мае она заявила, что заказчиком является один из бывших руководителей управления службы безопасности ФСБ. Однако сейчас она уже сомневается, что он отдал приказ на совершение преступления. "Этот подарок" ему преподнесли криминальные авторитеты, полагает вдова Вороненкова. По ее мнению, российские криминальные авторитеты вышли на банду киллеров, которые сами входили в группировку обнальщиков в Днепре.

Знакомые жертвы также отдают приоритет версии криминальных разборок. Как утверждает близкий к окружению Максаковой источник, Вороненков сам занимался обналом – незаконными финансовыми схемами, применяемыми для уклонения от уплаты налогов и получения "черного нала". Когда он сбежал на Украину, за ним остался крупный долг перед криминальными авторитетами на родине. Кроме того, перед отъездом бывший депутат Госдумы якобы занял крупную сумму денег. "Он ходил по всем и собирал по 50 тысяч долларов", – цитирует телеканал один из своих источников.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы "Премьер-палас".

В настоящий момент в деле об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова фигурируют три человека. Одним из них является Павел Паршов, который, по мнению следователей, и является исполнителем преступления. Предполагаемый киллер умер в реанимации от ранений, полученных при перестрелке с охранником жертвы.

Еще одним фигурантом резонансного дела является близкий друг Паршова Ярослав Левенец. Молодые люди снимали квартиру в Киеве перед убийством. Предполагаемый сообщник киллера пропал сразу же после преступления, и на данный момент объявлен в розыск. Третьим фигурантом является Ярослав Тарасенко, который, полагают в МВД, подвез убийцу к месту совершения преступления. Он единственный подозреваемый, который находится под стражей.