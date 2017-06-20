Британских геев превратили в украинских солдат

В интернете массово распространяется украинский клип о солдате-гее, вернувшемся с фронта и упавшем в объятия своего возлюбленного. Пользователи соцсетей оказались шокированы этим видео и не поверили, что оно было снято в их стране.

На видеоролике якобы украинский солдат спускается с трапа военного самолета и встречается со своим возлюбленным. Мужчина в форме встает на колено и делает ему предложение руки и сердца, после чего они сливаются в страстном поцелуе. При всем этом на фоне ролика звучит украинская народная песня.

Украинские пользователи Сети неоднозначно отнеслись к этому видеоролику. Многие из них отметили, что с помощью публикации подобных клипов правительство ведет пропаганду гомосексуализма. "Друзья, с ужасом констатирую, что страны уже нет, точнее НАРОДА В УКРАИНЕ УЖЕ НЕТ!!! Мне страшно самому осознать это, но факт… Проведение гей-парада – это лакмусовая бумажка, что страны уже нет, общество полностью выродилось!!" – написал в комментариях к ролику Аарон Рабинович. "Ужас...зато Европа ближе теперь", – отметила Anastasia Sayici.

Ряд пользователей Сети и вовсе не поверил, что на ролике запечатлены украинские солдаты. "Ребята, это не хохлы, хохлы всегда были казаками и настоящими мужиками, очень правильно ориентированными", – написала Наталия Алекс. "Кто автор ролика? Уверена, что каклы не причем, они очень трепетно относятся к этой песне", – поддержала ее Анна Суханова.

Примечательно, что правы оказались наиболее скептично настроенные пользователи Сети. Как выяснилось, якобы украинский клип – переработка видео 2013 года, на которое неизвестные наложили украинскую мелодию. Более того, из оригинального ролика они вырезали фрагменты, в которых указывалось, что герои видео – солдаты британской армии.

Напомним, ранее католический епископ Харьковско-Запорожской диецезии Ян Собило осудил проведение гей-парада в Киеве. "Я бы не хотел, чтобы мы продали Украину за безвиз ценой человеческих ценностей", – цитирует его РИА Новости. "Бог создал нас мужчиной и женщиной. Не папой и папой, а не мамой и мамой, но мамой и папой. Человек рождается не из-за манипуляций в стекле, но из-за любви!" – заключил он.