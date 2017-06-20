Писательница Алексиевич оправдала убийц Олеся Бузины

Порошенко и другие – не фашисты, они валят коммунистические памятники, которые и нам бы стоило повалить, заявила Алексиевич. По ее мнению, Украина строит государство по своему усмотрению и России там делать нечего.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич понимает мотивы тех, кто убил на Украине писателя и общественного деятеля Олеся Бузину. Об этом она заявила в ходе интервью ИА Regnum.

По словам писательницы, жизнь на Украине не стала беднее, да и свободы слова там не уменьшилось. А нужно ли убивать таких как Олесь – Алексиевич не ответила однозначно.

"Я этого не говорю. Но я понимаю мотивы людей, которые это сделали. Так же, как мне совершенно не нравится, что убили Павла Шеремета, который любил Украину. Видимо, были какие-то разборки или что-то", – сказала нобелевский лауреат.

"Oзнакoмилась с интервью, кoтoрoе Светлана Алексиевич дала Регнуму, а пoтoм oсерчала и пoтребoвала егo не публикoвать. Даже не верится, чтo (она) мoгла написать неплoхую, в oбщем-тo, книжку "У вoйны не женскoе лицo", – прокомментировала интервью писательницы политик Дарья Митина.

Как сообщали ранее Dni.ru, 16 апреля 2015 года стало известно о смерти известного на Украине журналиста и телеведущего Олеся Бузины. Его застрелили у собственного дома в Шевченковском районе Киева на Дегтяревской улице. О расправе с представителем прессы в соцсети заявила заместитель председателя "Правого сектора" (запрещенного в России) Анна Демид. "Только что застрелили Олеся Бузину. Прямо во дворе возле дома. Выстрелы слышали все", – написала она в Facebook.