Неожиданный итог кровавой схватки носорога и бегемота

Схватка попала в объектив камеры рейнджера. По его собственному признанию, он такого никогда не видел.

Схватка животных произошла в заповеднике Клейн Кару в Южной Африке. Бегемот, мирно плескавшийся в водоеме, решил защитить драгоценную влагу от подошедшего носорога, пишет Daily Star.

"Мы приехали на плотину, чтобы посмотреть на пьющих носорогов. Было довольно сухо, и это, вероятно, стало основной причиной того, что бегемот защищал водопой. Бегемоты становятся крайне агрессивными во время засухи. Видимо, когда он толкнул носорога в воду, адреналин захлестнул его. Никогда не думал, что увижу что-то подобное", – прокомментировал свою видеозапись рейнджер Стэнли Робертсон. К слову, гиппопотамы считаются очень опасными африканскими животными.