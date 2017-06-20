Модель с идеальной фигурой поразила Сеть
В профиле Алланы Бут всего 500 с небольшим публикаций. Она подписана на сотню других аккаунтов. При этом ее страницу регулярно просматривают около полумиллиона человек.
Девушка с идеальной фигурой завоевывает сердца все новых поклонников, при этом о ней самой известно мало. Разве только, что фотографии сделаны на острове Бали.
Ее профиль в Facebook тоже практически пуст – лишь фотографии. Подписчики со всего мира сломали голову, пытаясь вычислить, что это за красавица.
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