Модель с идеальной фигурой поразила Сеть

В этом Instagram отображается мечта о беззаботной счастливой жизни. Девушка, щенок и сказочный Бали.

В профиле Алланы Бут всего 500 с небольшим публикаций. Она подписана на сотню других аккаунтов. При этом ее страницу регулярно просматривают около полумиллиона человек.

Missing those Bali sunsets ✨ Публикация от Allana Booth (@allanabooth) Июн 18 2017 в 3:24 PDT

�� @gooseberryintimates Публикация от Allana Booth (@allanabooth) Июн 11 2017 в 1:21 PDT

Birthday baby ������ Публикация от Allana Booth (@allanabooth) Июн 4 2017 в 3:32 PDT

Девушка с идеальной фигурой завоевывает сердца все новых поклонников, при этом о ней самой известно мало. Разве только, что фотографии сделаны на острове Бали.

Scuba �� @biancaellabooth @karma.group Публикация от Allana Booth (@allanabooth) Май 31 2017 в 3:42 PDT

Puppy love and @womensbest protein �� Публикация от Allana Booth (@allanabooth) Май 17 2017 в 3:28 PDT

Island life �� @faeswim Публикация от Allana Booth (@allanabooth) Апр 20 2017 в 3:42 PDT

Ее профиль в Facebook тоже практически пуст – лишь фотографии. Подписчики со всего мира сломали голову, пытаясь вычислить, что это за красавица.

���� Публикация от Allana Booth (@allanabooth) Мар 20 2017 в 2:10 PDT