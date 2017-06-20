Задержан экс-директор "Гоголь-центра"

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-директора "Гоголь-центра" и бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Его подозревают в хищении бюджетных средств, пишет "Газета.ru".

Информацию о задержании подтвердили в Следственном комитете России. "В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения", – говорится в официальном сообщении ведомства.