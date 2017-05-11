Блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок
Ролик, опубликованный объединением The Slow Mo Guys на YouTube, был снят с замедлением, поэтому все можно рассмотреть в деталях. Грачи забрался на стремянку и прыгнул в центр батута.
Эксперимент удался, хотя одна мышеловка застряла в волосах американца. По словам блогера, больно не было, но по всему телу чувствовалось что-то вроде маленьких укусов.
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