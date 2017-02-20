Обрадовавшийся новой работе бомж восхитил Сеть

В Сети набирает популярность видео, на котором бездомный эмоционально реагирует на новость о приеме на постоянную работу. Выйдя из офиса компании, мужчина пританцовывает от счастья.

Трогательный ролик опубликовал в своем аккаунте Facebook житель английского города Уэст-Бромиджа Аарон Дойль. По его словам, бродяга живет в местном приюте. Бомж проходил в компании испытательный срок и очень переживал, что его не возьмут на постоянную работу по полной ставке из-за внешнего вида, трудной жизненной ситуации и положения в обществе. Видео уже собрало 920 тысяч просмотров и более 650 комментариев.