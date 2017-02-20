Телеведущая обнажила грудь в прямом эфире

Австралийская телеведущая Даниэль Аткин оконфузилась прямо в прямом эфире шоу "Цена удачи". Красотка так широко махнула рукой, что ее голая грудь вылезла из декольте.

Как отмечает Daily Star, позор Аткин длился всего секунду, однако зоркие журналисты и телезрители не оставили инцидент без внимания. Теперь красотка по праву может считаться одной из самых сексуальных австралиек.