Телеведущая обнажила грудь в прямом эфире
Как отмечает Daily Star, позор Аткин длился всего секунду, однако зоркие журналисты и телезрители не оставили инцидент без внимания. Теперь красотка по праву может считаться одной из самых сексуальных австралиек.
Eye-popping moment hot Aussie presenter's boob bursts out of dress on live TV https://t.co/Hf9rXKo6tW pic.twitter.com/T99tUpozLT— Daily Star (@Daily_Star) 19 февраля 2017 г.
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