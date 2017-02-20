Скончался академик РАН Игорь Шафаревич

Скончался советский и российский математик, академик РАН Игорь Шафаревич. Ему было 93 года, передает "Лента.ру".
Основные труды Шафаревича посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии. Также он известен как публицист и автор работ консервативной направленности, касающихся истории и общественных проблем.
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