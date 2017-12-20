Как правильно выбрать елку к новому году

Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Среда 20 декабря
Лента новостей
12:06
Шепелев опустился до "Дома-2"
12:04
"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы
11:35
SOS-терапия: худеем к Новому году
11:33
Лучшие новогодние елки для детей
10:46
Школьников пустили на базу "Стрижей"
10:44
Сок приводит к ужасной болезни у детей
10:23
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
09:52
В Москве со стрельбой украли из машины 4,3 млн рублей
09:38
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
09:32
Раскрыта причина необъяснимого бесплодия
09:32
В Москве автомобиль протащил 30 метров сбитого на зебре ребенка
09:18
На востоке Москвы мужчине переломали ребра
09:02
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
09:01
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании
08:43
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
08:29
Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым
08:19
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
08:05
Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар
21:57
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
21:41
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
21:30
В московском метро случился сбой
21:06
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
20:47
Калашникова пробивается к прооперированному Звереву
20:36
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
20:21
Звезда "Дома-2" отбивает Пригожина у Валерии
20:12
Безумные регионы: суд приостановил деятельность "Удмуртии"
20:01
Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
19:42
В Киеве сделали заявление об импичменте Порошенко
19:31
Названа стоимость поездки в московском общественном транспорте в 2018 году
19:26
Что Вы не знаете о "Титанике"
19:15
Фадеев и Лепс заставили плакать шокированную Савичеву
19:05
Лучшие книги для здоровья
18:57
В Подмосковье собаки съели пенсионерку
18:38
Порошенко внаглую слил интимное письмо Саакашвили
18:25
Родившей Курниковой отказали в сексе
17:54
Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"
17:52
За информацию о преступнике будут платить
17:26
Трамп открывает войну
17:26
Придумано универсальное средство от насильников
17:25
Популярный сервис Павла Дурова заблокировали
17:20
"Кортрос" заканчивает год в плюсе
17:20
Три варианта праздничного макияжа
16:57
Apple уличили в замедлении работы старых iPhone
16:55
Ле Менюир: улыбка французских Альп
16:12
Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"
16:04
Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым
15:59
К чему снится праздник
15:57
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
15:49
Путин выступил с первой предвыборной речью
15:38
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
15:19
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
14:48
Юго-восток Москвы обеспечили "народными гаражами"
14:44
Первый канал отказался от "Иронии судьбы" на Новый год
14:37
В чем встречать год Собаки
14:26
В Петербурге у безработной из Land Cruiser украли сумку
14:17
Жена заявила о больной раком дочери Захарченко
14:04
70-летняя ведущая вышла в свет с молодым кавалером
14:03
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
14:00
Эрдоган может поплатиться за шашни с Путиным
14:00
Между Москвой и Петербургом пропала фура с шоколадом
13:52
При пожаре в сауне пострадали постояльцы дома престарелых
13:47
ЦБ приходится отвечать за ситуацию с "Югрой"
13:40
Нежное фото Арбениной и Лазарева
13:35
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
13:32
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
13:15
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
13:08
На заводе под Вологдой разбился рабочий
12:58
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
12:56
Мария Порошина после родов показала фигуру
12:49
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев
12:45
Под Москвой восьмилетнего ребенка убило током
12:43
Как ухаживать за проблемной кожей
12:36
Список пострадавших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре
12:24
Украинцы подписали Порошенко "смертный приговор"
12:23
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
12:22
Возбужденная Украина сдастся России за три минуты
12:19
Печальная участь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
12:17
Биткоину предрекли неизбежную смерть
12:12
"Эмигрантов" покажут в Центральном доме актера
12:08
В Нарьян-Маре упал самолет
11:56
Агрессор Трамп протянул руку России
11:50
По каким признакам определить секс-гиганта
11:44
iPhone X потерпел поражение в России
11:36
Больной раком ведущий Беляев не может ходить
11:27
Гражданина Норвегии арестовали в Москве за шпионаж
11:20
Отказавшиеся от денег родственники прячут покойную Политову из "Дома-2"
11:00
Признак скорой смерти нашли в ногах
10:58
Москвичи утонули в снегу
10:45
Россиянину грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство супруги
10:45
Новые подробности тайной беременности Анны Курниковой
10:30
Мужчина порвал толстую кишку во время утех
10:25
Названа причина развития инфаркта
10:04
Porsche Panamera: автомобиль или самолет?
10:03
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо
10:03
Секс новозеландцев на овце попал на видео
09:51
В Москве квартиру безработного обчистили на четыре миллиона
09:42
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
09:40
Ученые открыли секрет бессмертия
09:39
В Новокузнецке улицу залило холодной водой
09:31
В Подмосковье задержали банду серийных грабителей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
Общество

Как правильно выбрать елку к новому году

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Елочные базары радуют москвичей запахом хвои и предвкушением новогодних праздников. Многим хочется побыстрее принести эту радость домой. Но стоит ли торопиться с покупкой ели и как выбрать лучшую?
прочитано 152 раза

Праздничное настроение жителям Москвы и Подмосковья обеспечено: с 20 декабря на улицах продают елки. Однако хватать и тащить лесную красавицу домой прямо сегодня не стоит. Специалисты предупреждают:  в теплом сухом воздухе она вряд ли простоит больше двух недель.

ПО ТЕМЕ

Как быстро украсить дом к Новому году

Главные зимние шоу в Москве

"Елка-домогалка" Урганта возмутила россиянок

 Новый год 2018

Сюжеты Новый год 2018

Можно, конечно, оставить дерево на балконе или в гараже – если они, конечно, есть. А уже ближе к 31-му декабря установить ее на праздничный постамент. Если таких удобств нет, лучше подождать немного и приобрести ель ближе к праздникам.

В лес или парк за елкой не ходите. Во-первых, это дорого: штраф для физлиц за незаконную вырубку елок – до 5 тысяч рублей. Во-вторых, это опасно: можно и под уголовную статью угодить – а там до двух лет лишения свободы светит. Так что прямая дорога охотнику за елками на елочный базар – ну или в питомник. Здесь стоимость деревьев колеблется от 800 рублей/метр за отечественные ели до 3 тысяч рублей/метр за импортные.

До того, как отправиться на охоту, не поленитесь измерить высоту потолков в квартире. Обидно переплатить за высокую стройную елочку, а потом обрезать ей верхушку. Оптимальная высота главного новогоднего украшения - от одного до полутора метров.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov

Выбирая дерево, обращайте внимание на ствол: на нем не должно быть повреждений: отщепов, трещин или срезов от пилы и топора. Не совсем правильная форма ели не является дефектом. Гораздо важнее, чтобы дерево было свежесрубленным. Для этого попробуйте согнуть веточку. У свежесрубленной ели эластичные ветки, которые хорошо гнутся. У сухого дерева они легко ломаются. А вот тонкий ствол —признак болезни. У здоровой полутораметровой елки он в обхвате не меньше 6 сантиметров. Темная кайма на срезе – тоже аргумент не в пользу елочного здоровья.

Хвоя должна быть насыщенного зеленого цвета. Чтобы проверить качество дерева, потрите иголки – пальцы должны стать маслянистыми и душистыми. Если запах хвои отсутствует, а иголки на ощупь сухие – дерево обморожено. Проверьте, не опадают ли чрезмерно иголки, – для этого достаточно встряхнуть елку или постучать ею об землю.

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernhard, A

В последнее время ели продаются уже упакованными. Если же упаковки нет, то дерево надо обернуть специальной сеткой или мешковиной, прижимая ветки по направлению к макушке. Нести дерево нужно верхушкой назад. А перед входом в подъезд развернуть наоборот. Не вносите ель сразу в квартиру. Если температура на улице ниже минус 10, то из-за резкого перехода к теплу дерево быстро осыплется.

Устанавливать елку можно разными способами. Самый простой — в специальную подставку. В этом случае перед установкой место среза желательно обернуть влажной тканью, которую нужно будет периодически смачивать. Самое лучшее для продления жизни елки – емкость с песком, который надо будет поливать раз в два-три дня. Нижняя часть ствола должна быть погружена в песок не менее чем на 20 сантиметров.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

Ели очень любят влажность, поэтому дерево нужно регулярно опрыскивать. Если есть увлажнитель воздуха, придвиньте его поближе к дереву. Чтобы елка стояла дольше, можно добавить в литр воды для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара. До Старого Нового года красавица простоит.

Автор: Андрей Евлампиев20 декабря 2017, 11:39

комментарии

Политика

В Киеве сделали заявление об импичменте Порошенко
Путин выступил с первой предвыборной речью
Возбужденная Украина сдастся России за три минуты
У севшей в лужу Собчак большие проблемы

Шоу-бизнес

Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
Новорожденный сын Малахова попал в ЧП

Проишествия

Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Мужчина порвал толстую кишку во время утех
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо
Звезду "Физрука" обвинили в пьяном вождении

Lifestyle

Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
Что Вы не знаете о "Титанике"
Лучшие книги для здоровья
Гафту провели вскрытие
Политика

У севшей в лужу Собчак большие проблемы

Президентская кампания светской львицы под угрозой
Шоу-бизнес

Сергея Зверева срочно прооперировали после свадьбы

Стилиста экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес

Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру

Девушка стала жертвой предательства
Шоу-бизнес

Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой

Шоумен признался, что ему с ней очень комфортно

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

Спорт

Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев

Регионы

Безумные регионы: суд приостановил деятельность "Удмуртии"
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru