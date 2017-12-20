Как правильно выбрать елку к новому году

Елочные базары радуют москвичей запахом хвои и предвкушением новогодних праздников. Многим хочется побыстрее принести эту радость домой. Но стоит ли торопиться с покупкой ели и как выбрать лучшую?

Праздничное настроение жителям Москвы и Подмосковья обеспечено: с 20 декабря на улицах продают елки. Однако хватать и тащить лесную красавицу домой прямо сегодня не стоит. Специалисты предупреждают: в теплом сухом воздухе она вряд ли простоит больше двух недель.

Можно, конечно, оставить дерево на балконе или в гараже – если они, конечно, есть. А уже ближе к 31-му декабря установить ее на праздничный постамент. Если таких удобств нет, лучше подождать немного и приобрести ель ближе к праздникам.

В лес или парк за елкой не ходите. Во-первых, это дорого: штраф для физлиц за незаконную вырубку елок – до 5 тысяч рублей. Во-вторых, это опасно: можно и под уголовную статью угодить – а там до двух лет лишения свободы светит. Так что прямая дорога охотнику за елками на елочный базар – ну или в питомник. Здесь стоимость деревьев колеблется от 800 рублей/метр за отечественные ели до 3 тысяч рублей/метр за импортные.

До того, как отправиться на охоту, не поленитесь измерить высоту потолков в квартире. Обидно переплатить за высокую стройную елочку, а потом обрезать ей верхушку. Оптимальная высота главного новогоднего украшения - от одного до полутора метров.

Выбирая дерево, обращайте внимание на ствол: на нем не должно быть повреждений: отщепов, трещин или срезов от пилы и топора. Не совсем правильная форма ели не является дефектом. Гораздо важнее, чтобы дерево было свежесрубленным. Для этого попробуйте согнуть веточку. У свежесрубленной ели эластичные ветки, которые хорошо гнутся. У сухого дерева они легко ломаются. А вот тонкий ствол —признак болезни. У здоровой полутораметровой елки он в обхвате не меньше 6 сантиметров. Темная кайма на срезе – тоже аргумент не в пользу елочного здоровья.

Хвоя должна быть насыщенного зеленого цвета. Чтобы проверить качество дерева, потрите иголки – пальцы должны стать маслянистыми и душистыми. Если запах хвои отсутствует, а иголки на ощупь сухие – дерево обморожено. Проверьте, не опадают ли чрезмерно иголки, – для этого достаточно встряхнуть елку или постучать ею об землю.

В последнее время ели продаются уже упакованными. Если же упаковки нет, то дерево надо обернуть специальной сеткой или мешковиной, прижимая ветки по направлению к макушке. Нести дерево нужно верхушкой назад. А перед входом в подъезд развернуть наоборот. Не вносите ель сразу в квартиру. Если температура на улице ниже минус 10, то из-за резкого перехода к теплу дерево быстро осыплется.

Устанавливать елку можно разными способами. Самый простой — в специальную подставку. В этом случае перед установкой место среза желательно обернуть влажной тканью, которую нужно будет периодически смачивать. Самое лучшее для продления жизни елки – емкость с песком, который надо будет поливать раз в два-три дня. Нижняя часть ствола должна быть погружена в песок не менее чем на 20 сантиметров.

Ели очень любят влажность, поэтому дерево нужно регулярно опрыскивать. Если есть увлажнитель воздуха, придвиньте его поближе к дереву. Чтобы елка стояла дольше, можно добавить в литр воды для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара. До Старого Нового года красавица простоит.