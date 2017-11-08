Москвичку с ребенком выгнали из Starbucks

В социальных сетях разгорается скандал вокруг московской кофейни. Клиентка пожаловалась, что ее вместе с годовалым ребенком выгнали из заведения.

Администрация заведения объяснила свое решение тем, что малыш слишком громко себя ведет и мешает другим посетителям. По словам Ирины Филлиповой, ее сын вместе с другим ребенком просто ходил вокруг стола и весело смеялся. В этот момент к женщине подошел бармен и сказал: "Ваши дети больше не могут тут быть, они портят атмосферу кофейни". Девушка ушла, но заявила, что больше никогда не зайдет в заведение, и предложила устроить флешмоб: чтобы несколько мам и пап с детьми пришли в тот злополучный Starbucks и "испортили там атмосферу".

Под постом девушки началось бурное обсуждение, сообщает телеканал "360". Многие настаивали, что персонал кофейни прав: детские крики и беготня действительно могут отвлекать посетителей и мешать им отдохнуть. Кроме того, администрация любого заведения имеет право отказать в обслуживании без объяснения причин. К тому же есть элементарные требования безопасности – такое поведение ребенка может закончиться плачевно, если он опрокинет на себя или других горячий напиток.

Многие матери обвинили Филиппову, что она недостаточно внимательно следит за отпрыском: "Я в кошмарном сне себе представить не могу, чтобы мое чадо не сидело со мной рядом, а "ходило вокруг стола, весело смеясь". А вдруг мой ребенок упадет или ударится?! А вдруг на него наступят или толкнут?! А если это в кафе, на него могут опрокинуть напиток! Не представляю, как можно не держать своего ребенка рядом".

Представители Starbucks тоже отметились в обсуждении. Они извинились перед Ириной и предложили ей посетить их индивидуальный кофе-семинар, на котором для оскорбленной матери и ее друзей проведут дегустацию рождественских напитков, а их детей научат рисовать тематические новогодние узоры.