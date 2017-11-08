Голый пассажир метро устроил жаркие танцы с шестом

В Сети набирает популярность пикантное видео, снятое в метро Лондона. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина эротично танцует прямо в вагоне поезда.

Видеозапись с импровизированным стриптизом была опубликована одним из пассажиров лондонской подземки. На кадрах видно, как голый мужчина сексуально крутит бедрами вокруг металлического шеста, совершенно не смущаясь окружающих.

Невольные зрители жарких танцев отреагировали на них по-разному. Некоторых обнаженные гениталии "стриптизера" смутили – они старались не смотреть. Другие, напротив, смеялись и подбадривали хулигана соответствующими репликами. На данный момент видео на канале YouTube собрало более двух тысяч просмотров.



