В России выбрали самого популярного зимнего волшебника

Российские специалисты составили рейтинг самых популярных зимних волшебников. Список возглавил Дед Мороз, передает Flashnord.
Также в топ-10 попали Кыш Бабай, Паккайне, Саган Убген, Тол Бабай, Юшто Кугыза, Якшамо Атя, Хель Мучи, Ямал Ири и Соок Ирей. Главным критерием при распределении мест стало количество посещений резиденций мага.
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