В Москве ограничат продажу алкоголя

Столичные власти ограничат продажу алкоголя 11 ноября. Спиртные напитки будет запрещено продавать в районе стадиона "Лужники", где состоится товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, передает РИА ФАН.

Сборная России встретится с национальной командой Аргентины. Предположительно, подобные ограничения будут действовать и во время проведения мирового первенства.