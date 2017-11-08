В Москве ограничат продажу алкоголя

Столичные власти ограничат продажу алкоголя 11 ноября. Спиртные напитки будет запрещено продавать в районе стадиона "Лужники", где состоится товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, передает РИА ФАН.
Сборная России встретится с национальной командой Аргентины. Предположительно, подобные ограничения будут действовать и во время проведения мирового первенства.
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