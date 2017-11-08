На трех станциях московского метро закрыли эскалаторы

В Москве сразу на трех станциях метро начались работы по ремонту эскалаторов. Подъемники закрыты на "Лубянке", "Бауманской" и "ВДНХ", передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, что в 2017 году в столичной подземке были отремонтированы эскалаторы на 38 станциях. В ближайшее время планируется отладить работу еще 18 движущихся лестниц.