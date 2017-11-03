Назван срок годности останков Ленина

Эксперты рассказали, в каком состоянии находятся останки Владимира Ленина, и как долго они могут сохраняться. Специалисты уверены, что счет идет на тысячелетия.

Как утверждает доктор биологических наук Александр Марков, при современном уровне развития технологий, которые позволили создать и отрегулировать в саркофаге знаменитого революционера оптимальную температуру и влажность, вождя народов ждет судьба фараонов. Его останки сохранятся неизменными несколько тысячелетий.

По его словам, история знает множество случаев естественной мумификации. "Известно, что существуют окаменевшие бактерии, возраст которых около 3,5 миллиардов лет. Да и есть информация, что даже в костях динозавров при удачном сохранении находят остатки белковых молекул", – приводит его слова "Московский Комсомолец".

"Это физически законсервированное тело. Те процессы, которые могут привести к разложению, заблокированы. При настоящем положении дел "нетленным" Ильич пробудет, как минимум ещё столько же", – вторит Маркову биохимик Геннадий Горюшкин.

Так что противникам Мавзолея остается надеяться только на две вещи. Либо власть решит изменить назначение комплекса и захоронит останки вождя, либо просто перестанет финансировать дорогостоящие процедуры по поддержанию тела Ленина в неизменном виде.

Напомним, что изначально тело Ленина бальзамировал профессор Абрикосов. В кровеносную систему вождя закачали спирт, глицерин и формальдегид. Через несколько месяцев останки революционера начади разрушаться, и представители партии приняли решение применить другой способ бальзамирования.

На теле Ленина сделали небольшие разрезы, через которые ввели консервирующие вещества. После этого Владимира Ильича погрузили в наполненную спецраствором ванну. Сейчас эта операция проводится на регулярной основе – по одной из версий, именно из-за этих процедур временно закрывают Мавзолей.