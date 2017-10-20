Как пакт Молотова-Риббентропа спас Европу

Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный Советским Союзом и Германией в 1939 году, спас Европу от разгрома во Второй мировой войне. Это одно из самых значительных событий истории за последние 200 лет, уверен автор статьи, опубликованной британской The Guardian.

Соглашение, заключенное Москвой и Берлином, стало неожиданностью для всего западного мира. Тем не менее, значение его трудно переоценить. В сложившейся к концу 1930-х годов политической ситуации любой разумный наблюдатель (в том числе и Сталин) понимал: нацисты планируют искоренить большевизм и отвоевать себе "жизненное пространство" в Восточной Европе, пишет Дэвид Дэвис.

Автор отмечает, что СССР в то время переживал "гигантскую просветительскую, сельскохозяйственную и индустриальную трансформацию", которая осуществилась за несколько лет – тогда как в Великобритании этот процесс занял больше века. Советские люди должны были быть уверены в том, что смогут отразить натиск "величайшей военной машины в истории". Пакт Молотова-Риббентропа дал Советскому Союзу дополнительные 22 месяца для дальнейшей индустриализации.

Автор признает, что по тому же договору СССР отошла территория восточной Польши. Однако, если бы в распоряжении Союза не оказалось этих дополнительных ста миль "буферной зоны", нацисты в 1941 году захватили бы Москву и продвинулись далеко вглубь страны. А на западном направлении расправились бы со всеми европейскими странами – с катастрофическими последствиями для Великобритании. Вместо этого, как сказал занимавший пост премьер– министра Великобритании в 1940-1945 годах Уинстон Черчилль, Советы "выпустили из вермахта кишки".

Тот же Уинстон Черчилль писал в своих мемуарах: тот факт, что такое соглашение между Берлином и Москвой стало возможным, означал провал английской и французской дипломатии. Лондону и Парижу не удалось направить нацистскую агрессию против СССР, а Советский Союз получил дополнительные два года мирного времени.

Сталин, со своей стороны, считал советско-германский пакт ответом на проводившуюся уже несколько лет Великобританией и Францией политику "умиротворения" Гитлера. Ведь к 1939 году, когда был заключен договор, Германия уже вернула и милитаризовала Рейнскую область, в нарушение Версальского договора полностью перевооружила армию, присоединила к себе Австрию и установила контроль над Чехословакией.

Свои куски чехословацкой территории получили также Венгрия и Польша. Все это стало возможным благодаря политике западных держав. 29 сентября 1938 года главы правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии подписали в Мюнхене соглашение о расчленении Чехословакии. Оно вошло в историю под названием "мюнхенский сговор".