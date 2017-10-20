Как пакт Молотова-Риббентропа спас Европу
Соглашение, заключенное Москвой и Берлином, стало неожиданностью для всего западного мира. Тем не менее, значение его трудно переоценить. В сложившейся к концу 1930-х годов политической ситуации любой разумный наблюдатель (в том числе и Сталин) понимал: нацисты планируют искоренить большевизм и отвоевать себе "жизненное пространство" в Восточной Европе, пишет Дэвид Дэвис.
Автор отмечает, что СССР в то время переживал "гигантскую просветительскую, сельскохозяйственную и индустриальную трансформацию", которая осуществилась за несколько лет – тогда как в Великобритании этот процесс занял больше века. Советские люди должны были быть уверены в том, что смогут отразить натиск "величайшей военной машины в истории". Пакт Молотова-Риббентропа дал Советскому Союзу дополнительные 22 месяца для дальнейшей индустриализации.
Автор признает, что по тому же договору СССР отошла территория восточной Польши. Однако, если бы в распоряжении Союза не оказалось этих дополнительных ста миль "буферной зоны", нацисты в 1941 году захватили бы Москву и продвинулись далеко вглубь страны. А на западном направлении расправились бы со всеми европейскими странами – с катастрофическими последствиями для Великобритании. Вместо этого, как сказал занимавший пост премьер– министра Великобритании в 1940-1945 годах Уинстон Черчилль, Советы "выпустили из вермахта кишки".
Тот же Уинстон Черчилль писал в своих мемуарах: тот факт, что такое соглашение между Берлином и Москвой стало возможным, означал провал английской и французской дипломатии. Лондону и Парижу не удалось направить нацистскую агрессию против СССР, а Советский Союз получил дополнительные два года мирного времени.
Сталин, со своей стороны, считал советско-германский пакт ответом на проводившуюся уже несколько лет Великобританией и Францией политику "умиротворения" Гитлера. Ведь к 1939 году, когда был заключен договор, Германия уже вернула и милитаризовала Рейнскую область, в нарушение Версальского договора полностью перевооружила армию, присоединила к себе Австрию и установила контроль над Чехословакией.
Свои куски чехословацкой территории получили также Венгрия и Польша. Все это стало возможным благодаря политике западных держав. 29 сентября 1938 года главы правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии подписали в Мюнхене соглашение о расчленении Чехословакии. Оно вошло в историю под названием "мюнхенский сговор".
Бывший спортсмен дал откровенное интервью
Сенсационные откровения телеведущей после возвращения из клиники
В Сети появилось заключение эксперта
Актер врезал юмористу за оскорбление