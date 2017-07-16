Стали известны последние слова Вороненкова
Наиболее вероятно, что последним, с кем общался бывший депутат Госдумы Денис Вороненков перед тем, как его застрелили в центре Киева, стал наиболее одиозный и известный своей русофобией и страстью к громким заявлениям украинский политик – Анатолий Геращенко. Об этом совпадении рассказал сам депутат Верховной рады в эфире местного телеканала "112. Украина".
Последнее сообщение от Дениса Вороненкова было отправлено Антону Геращенко в 11:21, а уже спустя две минуты, в 11:23 он был застрелен. В переписке речь шла об интервью, которое бывший российский депутат дал украинскому СМИ. Он просил, чтобы материал посмотрел сам Геращенко. "Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается", – процитировал украинский политик своего погибшего товарища.
"Я ответил "гуд", через несколько минут Дениса не стало".
Примечательно, что, говоря об этом деле, Антон Геращенко не стал изменять себе и попытался свалить всю вину за произошедшее на Россию. И тот факт, что убийцей Вороненкова стал человек, служивший в украинском добровольческом соединении, его цепочке рассуждений не помешал. Наоборот, Геращенко выразил уверенность, что в батальон "Донбасс" киллера внедрили специально, чтобы подставить силовиков. Впрочем, именно благодаря таким манипуляциям и умению передергивать факты Антон Геращенко и стал известен.
Напомним, 23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Его охранник ранил нападавшего. Позже, несмотря на первоначально благоприятные прогнозы врачей, тот скончался в больнице. На Украину Вороненков бежал после лишения депутатской неприкосновенности. На родине бывший парламентарий был заочно арестован по делу о рейдерском захвате зданий в Москве. Кроме того, сообщалось о многочисленных долгах покойного.
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