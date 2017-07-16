Стали известны последние слова Вороненкова

Депутат Верховной рады и член коллегии МВД Украины показал последнее сообщение, отправленное Денисом Вороненковым, который отправил ему его за несколько минут до смерти. Разговор шел об интервью, которое бывший российский парламентарий дал местным СМИ.

Наиболее вероятно, что последним, с кем общался бывший депутат Госдумы Денис Вороненков перед тем, как его застрелили в центре Киева, стал наиболее одиозный и известный своей русофобией и страстью к громким заявлениям украинский политик – Анатолий Геращенко. Об этом совпадении рассказал сам депутат Верховной рады в эфире местного телеканала "112. Украина".

Последнее сообщение от Дениса Вороненкова было отправлено Антону Геращенко в 11:21, а уже спустя две минуты, в 11:23 он был застрелен. В переписке речь шла об интервью, которое бывший российский депутат дал украинскому СМИ. Он просил, чтобы материал посмотрел сам Геращенко. "Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается", – процитировал украинский политик своего погибшего товарища.

"Я ответил "гуд", через несколько минут Дениса не стало".

Примечательно, что, говоря об этом деле, Антон Геращенко не стал изменять себе и попытался свалить всю вину за произошедшее на Россию. И тот факт, что убийцей Вороненкова стал человек, служивший в украинском добровольческом соединении, его цепочке рассуждений не помешал. Наоборот, Геращенко выразил уверенность, что в батальон "Донбасс" киллера внедрили специально, чтобы подставить силовиков. Впрочем, именно благодаря таким манипуляциям и умению передергивать факты Антон Геращенко и стал известен.

Напомним, 23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Его охранник ранил нападавшего. Позже, несмотря на первоначально благоприятные прогнозы врачей, тот скончался в больнице. На Украину Вороненков бежал после лишения депутатской неприкосновенности. На родине бывший парламентарий был заочно арестован по делу о рейдерском захвате зданий в Москве. Кроме того, сообщалось о многочисленных долгах покойного.