Миф о вреде спиннеров для психики развенчан

Роспотребнадзор решил проверить влияние спиннеров на детскую психику. Выяснилось, что популярная игрушка не опасна.

"По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Однако эксперты ведомства считают, что мелкие детали могут нанести вред здоровью ребенка.

В Роспотребнадзоре советуют родителям чаще проверять спиннеры детей на наличие поломок. Специалисты настаивают, что ребенок должен играть с популярной вертушкой только в присутствии взрослых, пишет газета "Известия".

Кроме того, стоит обращать внимание на сильный химический запах и громкий шум, который издает спиннер. Одно может свидетельствовать о вредном пластике, который выделяет резкий "аромат", а второе – о некачественной сборке. Из-за этого какая-нибудь деталь может отлететь от быстро вращающейся игрушки прямо в глаз ребенку.

Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора считают, что повальное увлечение спиннерами среди детей и молодежи носит кратковременный характер. К аналогичным выводам пришла и американская комиссия по безопасности потребительских товаров.

Спиннер – вращающаяся игрушка, предназначенная для снятия стресса. Ее придумали еще в 1993 году во Флориде. Она устроена довольно примитивно – подшипник и несколько лопастей с утяжелителями.

Несмотря на простоту конструкции, весной 2017 года спиннеры стали невероятно популярными. О них сочиняют песни и снимают клипы, а все магазины ломятся от незамысловатых вертушек. Их продают везде, начиная от переходов и заканчивая "Детским миром". Весной этого года спиннеры стали самой продаваемой игрушкой в мировых интернет-магазинах.