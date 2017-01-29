Коммунисты не могут связаться с экс-депутатом
На огромном плакате написано "Не может храм жить без службы"
Репортер-волшебник восхитил россиян
Ролик был опубликован на YouTube. Примечательно, что "волшебство" происходило якобы в прямом эфире. "Ловкость рук и никакого мошенничества", – прокомментировал происходящее один из пользователей Сети.
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