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Невестка президента Чили угодила в скандал

Фото: GLOBAL LOOK press/Adrian Macias
Чилийская прокуратура обвинила невестку президента страны Мишель Бачелет в мошенничестве. Женщине грозит пять лет тюремного заключения.
прочитано 540 раз
Предприниматель Гонсало Виаль Конча заказал принадлежащей 33-летней  Наталиу Компаньон

компании составить восемь докладов и исследовательских работ на тему горнодобывающей промышленности. За это он заплатил около 1,5 миллиона долларов.

Позже выяснилось, что содержимое подготовленных работ было скопировано из интернета, сообщает газета Comercio. По данному факту было начато расследование.

Как отмечает издание, судебное заседание по делу прошло в городе Ранкагуа, который находится в 80 километрах от Сантьяго. Прокурор Эмилиано Арии обвинил Наталиу Компаньон и ее партнера по бизнесуМаурисио Валеро в мошенничестве.

Кроме этого, жена старшего сына президента Чили может стать фигурантом еще одного судебного процесса.  Ее компания могла брать взятки и уклоняться от уплаты налогов, нанеся убытки казне примерно на 165 тысяч долларов. Кроме того, женщина может быть замешана в спекуляциях с недвижимостью.

В настоящее время с нее взята подписка о невыезде из страны. Наталиу Компаньон должна ежемесячно появляться в полицейском участке.

Автор: Василий Ручкин14 января 2017, 11:48

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