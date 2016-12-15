Задержание гламурной студентки попало на видео

Гламурная студентка РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Циренщикова была задержана в квартире вместе с предполагаемыми подельниками. Видеозапись допроса подозреваемых и обыска помещения была опубликована в Сети.

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