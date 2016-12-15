Задержание гламурной студентки попало на видео

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В результате обысков оперативники обнаружили в квартире большую сумму наличных средств, документацию, а также несколько флешек и карт памяти. Более того, у лжебанкиров, обвиняемых в выводе из страны девяти миллиардов рублей, нашли вещества, похожие на наркотики.
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