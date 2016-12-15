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Роскошная жизнь гламурной студентки с миллиардами
Анастасия Циренщикова в своей социальной сети публиковала записи, по которым можно судить о криминальном характере ее заработка. "Главное – вовремя залечь на дно", – написала девушка под одной из своих фотографий в социальной сети Instagram.
На одном из последних снимков Анастасия запечатлела печенье с предсказанием: "Новые контракты гарантируют финансовое благополучие". "Судя по новостям, с предсказанием не повезло..." – иронично отметили другие пользователи соцсети.
Также девушка не отказывает себе в дорогой и вкусной еде. На одном из снимков Анастасия в китайском ресторане разговаривает по телефону, в то время как перед ней на столе лежит сервированная рыба фугу.
На другой фотографии лжебанкир запечатлела свой "традиционный субботний устричный ужин". Примечательно, что под этим постом она написала хэштег #неслипнется.
Отметим, что Анастасия Циренщикова очень любит путешествовать. В ее социальных сетях опубликовано множество фотографий из разных стран.
Недавно студентка праздновала свадьбу своих друзей на греческом острове Корфу. "Кто сказал, что лето закончилось?)" – прокомментировала она свою фотографию в Instagram.
На другом опубликованном фото Анастасия, по всей вероятности, сидит на полу лифта отеля Bellagio в Лас-Вегасе. "Утром просто хочется быть dead or drunk. Кто вообще придумал понедельники?" – прокомментировала снимок она.
Также обвиняемая в финансовых махинациях недавно посетила итальянский город Маранелло. По нему девушка перемещалась на взятом напрокат Ferrari 488 GTB.
Также лжебанкир прокатилась в Италии по спортивной трассе на Ferrari Fiorano. "То чувство когда забываешь как тебя зовут", – комментирует свой заезд Анастасия Циренщикова.
Страсть девушки к дорогим машинам можно увидеть на многих ее фотографиях. На одной из них она даже лежит на автомобиле в вызывающей позе.
Также студентка РЭУ увлекается спортом. В 2016 году на благотворительном забеге Adidas "Бегущие сердца" она пробежала три километра.
Анастасия любит домашних и не очень животных. В одной из башен Москва-Сити она гладит, по словам одного из подписчиков студентки, "прелестного кошака".
Во время обысков в квартире обвиняемой оперативники обнаружили у Анастасии героин. Позднее она призналась следователям, что это были ее запасы.
Напомним, компания лжебанкиров, среди которых была и Анастасия Циренщикова, оказывала предпринимателям услуги по выводу денег в офшоры через счета фирм-однодневок. По данным оперативников, за время существования ячейки студентка РЭУ скрыла от налогов более девяти миллиардов рублей. Девушка в ходе следствия частично признала свою, однако заявила, что в преступную группу попала случайно, через подругу.
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