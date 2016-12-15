Роскошная жизнь гламурной студентки с миллиардами

Студентка РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Циренщикова, арестованная по делу о хищении девяти миллиардов, в свободное от лжебанковской деятельности время ведет очень богатую жизнь. Судя по ее социальным сетям, девушка не привыкла отказывать себе даже в очень дорогих вещах.

Анастасия Циренщикова в своей социальной сети публиковала записи, по которым можно судить о криминальном характере ее заработка. "Главное – вовремя залечь на дно", – написала девушка под одной из своих фотографий в социальной сети Instagram.

Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Окт 30 2016 в 5:27 PDT

На одном из последних снимков Анастасия запечатлела печенье с предсказанием: "Новые контракты гарантируют финансовое благополучие". "Судя по новостям, с предсказанием не повезло..." – иронично отметили другие пользователи соцсети.

�������� то чувство, когда повезло с предсказанием Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Ноя 24 2016 в 12:18 PST

Также девушка не отказывает себе в дорогой и вкусной еде. На одном из снимков Анастасия в китайском ресторане разговаривает по телефону, в то время как перед ней на столе лежит сервированная рыба фугу.

Не успеваю на тренировки. То первое, то второе, то десерт���� #foodporn Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Авг 19 2016 в 7:27 PDT

На другой фотографии лжебанкир запечатлела свой "традиционный субботний устричный ужин". Примечательно, что под этим постом она написала хэштег #неслипнется.

Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Июл 9 2016 в 10:32 PDT

Отметим, что Анастасия Циренщикова очень любит путешествовать. В ее социальных сетях опубликовано множество фотографий из разных стран.

Похолодало... Самое время отправляться в тёплые края ☺️✈️ Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Сен 5 2016 в 1:39 PDT

Недавно студентка праздновала свадьбу своих друзей на греческом острове Корфу. "Кто сказал, что лето закончилось?)" – прокомментировала она свою фотографию в Instagram.

Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Сен 30 2016 в 8:08 PDT

На другом опубликованном фото Анастасия, по всей вероятности, сидит на полу лифта отеля Bellagio в Лас-Вегасе. "Утром просто хочется быть dead or drunk. Кто вообще придумал понедельники?" – прокомментировала снимок она.

Утром просто хочется быть dead or drunk Кто вообще придумал понедельники?? #хочувотпуск #заберитеменясработы ������ Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Янв 31 2016 в 10:06 PST

Также обвиняемая в финансовых махинациях недавно посетила итальянский город Маранелло. По нему девушка перемещалась на взятом напрокат Ferrari 488 GTB.

#esperienzaferrari #testdriveprogramme Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Сен 13 2016 в 12:27 PDT

Также лжебанкир прокатилась в Италии по спортивной трассе на Ferrari Fiorano. "То чувство когда забываешь как тебя зовут", – комментирует свой заезд Анастасия Циренщикова.

Видео опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Сен 7 2016 в 1:33 PDT

Страсть девушки к дорогим машинам можно увидеть на многих ее фотографиях. На одной из них она даже лежит на автомобиле в вызывающей позе.

Только друзья, что нас окружают создают ритм души и чистоту мыслей Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Авг 10 2015 в 10:52 PDT

Также студентка РЭУ увлекается спортом. В 2016 году на благотворительном забеге Adidas "Бегущие сердца" она пробежала три километра.

Мой первый забег) 10 000 человек, невероятная энергетика! #adidas #runninghearts #бегущиесердца #бежимсосмыслом Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Май 28 2016 в 11:40 PDT

Анастасия любит домашних и не очень животных. В одной из башен Москва-Сити она гладит, по словам одного из подписчиков студентки, "прелестного кошака".

������ Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Май 12 2016 в 11:42 PDT

Во время обысков в квартире обвиняемой оперативники обнаружили у Анастасии героин. Позднее она призналась следователям, что это были ее запасы.

Наша пятница закончится в воскресенье...) Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Фев 27 2016 в 12:16 PST

Напомним, компания лжебанкиров, среди которых была и Анастасия Циренщикова, оказывала предпринимателям услуги по выводу денег в офшоры через счета фирм-однодневок. По данным оперативников, за время существования ячейки студентка РЭУ скрыла от налогов более девяти миллиардов рублей. Девушка в ходе следствия частично признала свою, однако заявила, что в преступную группу попала случайно, через подругу.