На телах жертв крушения А320 нашли взрывчатку

В ходе расследования катастрофы самолета египетской авиакомпании Egyptair, рухнувшего в мае 2016 года над Средиземным морем, появились новые факты. На телах жертв обнаружили следы взрывчатых веществ.

В деле о крушении пассажирского самолета А320, следовавшего из Парижа в Каир рейсом MS804, появился криминальный след. Об этом официально заявила комиссия по расследованию катастрофы.

Эксперты обнаружили на месте крушения пассажирского самолета Egyptair в Средиземном море следы взрывчатки, сообщают "Аргументы и факты". Следы были найдены в пробах, взятых с тел погибших в результате крушения.



"В центральное управление по расследованию катастроф поступили доклады от судебно-медицинской экспертизы Египта, касающиеся останков жертв крушения самолета, в которых содержалось упоминание, что были обнаружены следы взрывчатых веществ на некоторых останках жертв катастрофы", – цитирует текст соответствующего документа РИА Новости. В связи с этим и на основании закона о гражданской авиации Египта дальнейшее расследование аварии было передано в генпрокуратуру.

Напомним, пассажирский лайнер А320 авиакомпании EgyptAir утром 19 мая пропал с радаров. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены 20 мая в море в 290 километрах к северу от Александрии. Выяснилось, что перед крушением на борту самолета возник пожар.